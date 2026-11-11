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Новое соглашение о безопасности в Европе - о чем посланцы Трампа попросят Путина

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 23:24
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Вашингтон ожидает от Кремля "симметричных шагов" по деэскалации и заверений в том, что Россия не будет нападать на Европу.
Новое соглашение о безопасности в Европе — о чем посланцы Трампа попросят Путина
США хотят заключить новое соглашение с Россией по Европе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное из новостей:

  • США ждут от РФ нового предложения по безопасности Европы
  • Посланцы Трампа обсудят это с Путиным 12 ноября
  • Без согласия Европы и Украины соглашения не будет

США обратились к стране-агрессору России с просьбой подготовить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой. Посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф поднимут этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на двух осведомленных собеседников сообщило американское издание Axios.

По данным двух источников, российские переговорщики в Абу-Даби заявили, что Путин якобы начал вторжение в Украину из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо 2021 года. В том письме Кремль изложил свои опасения по поводу безопасности.

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В ответ Кушнер и Уиткофф предложили России подготовить новое предложение с ее требованиями в области безопасности. В нем также должно быть описано, какие "симметричные шаги" Москва готова предпринять для деэскалации и заверения Европы в том, что она не будет нападать в будущем.

На протяжении многих лет Россия стремилась к заключению соглашения о европейской безопасности, которое ограничило бы расширение НАТО и сократило военное присутствие Альянса в Восточной Европе. США ранее отвергали эти требования, однако теперь, по оценке Axios, похоже, открыты к ним в определенной форме как части более широкого соглашения о прекращении войны в Украине.

Кушнер после завершения переговоров публично обозначил, чего Вашингтон ожидает от Москвы.

"Мы сказали россиянам: у них есть свои желания и опасения, но они тоже должны предложить другие шаги по деэскалации и другие предложения, если хотят, чтобы Европа положительно восприняла эти предложения", - заявил Кушнер.

Согласится ли Европа на соглашение о безопасности с Россией

Посланцы Трампа также хотят, чтобы Путин разрешил европейским представителям присоединиться к следующему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщил американский чиновник. В Вашингтоне надеются, что место за столом переговоров сделает европейские правительства более готовыми обсуждать более широкое соглашение о безопасности еще до окончания войны.

В то же время многие европейские правительства с большим подозрением относятся к подходу администрации Трампа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед переговорами в Абу-Даби заявила, что Европа будет обсуждать новую архитектуру безопасности только после завершения войны.

Собеседник Axios объяснил, почему Вашингтон связывает мирное соглашение с вопросом безопасности.

"Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен", - сказал источник.

По его словам, США четко дали понять европейцам, что не согласятся на соглашение о безопасности с Россией, если его не поддержат Европа и Украина. Кроме того, Вашингтон не предоставит Москве право вето в вопросах безопасности Европы.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Можно ли договориться с Путиным о безопасности Европы

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Кремль не отказывается от ставки на силу в войне против Украины.

"Россия и в дальнейшем будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину", - подчеркнул эксперт.

В то же время, оценивая угрозу для стран Альянса, эксперт считает, что к прямому столкновению с НАТО Москва пока не готова. Скептически аналитик оценивает и расчеты Белого дома на скорейшее подписание мирного соглашения.

"Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под соглашением", - отметил он.

Переговоры с Россией - новости по теме

Как сообщал Главред, в среду, 11 ноября, в Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров. Встреча длилась не менее двух часов, а стороны обсудили архитектуру безопасности и гуманитарные вопросы. Кушнер и Арахамия сообщили о договоренности об обмене пленными, который может стать крупнейшим с начала войны.

Визит в Москву посланцы Трампа планируют использовать еще и для согласования даты следующего раунда. По данным Politico, они попросят Путина согласиться на участие европейцев в мирных переговорах. Американская сторона называет расширение формата принципиальным условием для продвижения вперед.

Накануне встречи в Абу-Даби в Вашингтоне говорили о масштабной договоренности. Перед началом переговоров стало известно о пяти целях новой архитектуры безопасности, которые готовят США. Трамп тогда заявил о близости крупной сделки.

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Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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