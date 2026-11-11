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Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Инна Ковенько
11 ноября 2026, 15:46
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НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 ноября
Курс валют на 12 ноября
Курс валют на 12 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Сколько будет стоить евро 12 ноября
  • Насколько подешевел курс доллара
  • Каким будет курс злотого 12 ноября

В четверг, 12 ноября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро стремительно полетели вниз. Курс злотого по отношению к гривне также показал снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 12 ноября

В четверг официальный курс доллара США резко упал. НБУ ослабил курс американской валюты на 18 копеек - до 45,32 гривни за доллар.

видео дня

Курс евро на 12 ноября

Курс евро значительно ослабил свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,48 гривни за один евро, что на 59 копеек меньше, чем в среду, 11 ноября.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 12 ноября

Злотый также упал. НБУ ослабил курс польского злотого к гривне на 12 ноября по сравнению с 11 ноября на 17 копеек - до 11,46 гривни.

Может ли курс доллара взлететь до 60 гривень

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в Украине может взлететь до 50-60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

Он добавил, что при таком развитии событий удар придется не только на валютный рынок, но и на потребительские цены в целом.

"Мы будем наблюдать курс по 50, по 60, мы с вами будем наблюдать инфляцию 25–30%", - считает аналитик.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что в среду, 11 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость доллара, евро и злотого стремительно пошла вверх. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Как сообщал Главред, экономист и финансист Александр Савченко отмечал, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривна и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46-47 грн за доллар.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн, евро - 50–52 грн. При этом оснований для резкого обесценивания гривны пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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