РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части города, выбрав в качестве цели многолюдный рынок.

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Россия в середине дня нанесла удар по рынку в Черноморске / Коллаж: Главред, фото: скриншот, "Суспильне"

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Россия нанесла удар по рынку в центре Черноморска посреди дня

Один человек погиб, ещё 11 получили ранения

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Днём, 11 ноября, российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. На момент атаки там находилось много людей. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. Место, где в это время всегда многолюдно", - отметили в ОВА. видео дня

В результате обстрела один человек погиб, ещё четверо получили ранения. По словам главы ОВА, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Медики борются за их жизни.

Также в результате российской атаки повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.

На месте удара работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО 13:09. Число пострадавших в результате российского удара по рынку в Черноморске возросло до 11 человек. Один человек погиб.

Как сообщил Олег Кипер, девять пострадавших госпитализированы. Состояние четырёх из них врачи оценивают как тяжёлое. Медики борются за их жизни.

Еще одному человеку оказали медицинскую помощь непосредственно на месте. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар по Украине

Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже осуществляли: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что российские войска с вечера 10 ноября массированно атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками. Под обстрелами оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В результате ударов есть пострадавшие и повреждения.

Напомним, в ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БПЛА. Большая часть воздушных целей была сбита, но есть и "прилеты". Есть пострадавшие.

В результате атаки Кривой Рог частично остался без света. Зафиксированы проблемы с электроснабжением в Черкасской области. Под ударом оказались также Харьков и Запорожье.

Ранее сообщалось, что накануне очередного этапа мирных переговоров, запланированного на 10–11 ноября, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории. Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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