Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

Инна Ковенько
11 ноября 2026, 13:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские оккупанты нанесли удар по центральной части города, выбрав в качестве цели многолюдный рынок.
Россия в середине дня нанесла удар по рынку в Черноморске
Россия в середине дня нанесла удар по рынку в Черноморске / Коллаж: Главред, фото: скриншот, "Суспильне"

Главное:

  • Россия нанесла удар по рынку в центре Черноморска посреди дня
  • Один человек погиб, ещё 11 получили ранения
  • Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Днём, 11 ноября, российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. На момент атаки там находилось много людей. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. Место, где в это время всегда многолюдно", - отметили в ОВА.

видео дня

В результате обстрела один человек погиб, ещё четверо получили ранения. По словам главы ОВА, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Медики борются за их жизни.

Также в результате российской атаки повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.

На месте удара работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО 13:09. Число пострадавших в результате российского удара по рынку в Черноморске возросло до 11 человек. Один человек погиб.

Как сообщил Олег Кипер, девять пострадавших госпитализированы. Состояние четырёх из них врачи оценивают как тяжёлое. Медики борются за их жизни.

Еще одному человеку оказали медицинскую помощь непосредственно на месте. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар по Украине

Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже осуществляли: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что российские войска с вечера 10 ноября массированно атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками. Под обстрелами оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В результате ударов есть пострадавшие и повреждения.

Напомним, в ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БПЛА. Большая часть воздушных целей была сбита, но есть и "прилеты". Есть пострадавшие.

В результате атаки Кривой Рог частично остался без света. Зафиксированы проблемы с электроснабжением в Черкасской области. Под ударом оказались также Харьков и Запорожье.

Ранее сообщалось, что накануне очередного этапа мирных переговоров, запланированного на 10–11 ноября, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории. Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Черноморск атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:59Аналитика
РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

13:01Украина
Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:48Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Последние новости

14:13

"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

14:01

Правительство должно тратить деньги на защиту энергетических объектов, а не на непонятные строительные проекты — Максим Шкиль

13:59

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:54

Не только холодильник: какой прибор незаметно потребляет много электроэнергии

13:45

Украина готовится испытать систему "Фрейя": Зеленский назвал сроки

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:38

Вместо освежителя воздуха: 4 комнатных растения с приятным запахом

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

Реклама
13:01

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

12:59

Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

12:55

Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

12:48

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:42

Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

12:41

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

12:39

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

12:28

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь днейВидео

12:22

Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

12:05

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Реклама
11:36

"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку актуально

11:18

РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

11:15

Армия РФ продвинулась возле ключевого города: что происходит на фронте

11:11

Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре

10:46

Как вежливо отменить планы в последнюю минуту: основные правила этикетаВидео

10:43

Звезда "Парочки следователей" узнала про неизлечимую болезнь после роли

10:36

Это эпоха нового "левого" поворота: Эйдман - о перспективах Европымнение

10:34

Замиокулькас пустит много новых побегов: куда нужно поставить горшок

10:25

Как сделать стильную домашнюю теплицу: неожиданный лайфхак со старым сервантом

10:18

Буданов встретился в Абу-Даби с организатором покушения на себя – Le Monde

09:52

"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

09:51

Устаревший жир исчезнет без долгого трения: чем отмыть плиту без химии

09:32

Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

09:27

Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

09:02

Расколются при первом морозе: какие вазоны нельзя оставлять на улице зимойВидео

08:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет простой трюк с бутылкой

08:25

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшиеФото

08:16

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

07:27

Удары дронов вывели из строя 30% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — Reuters

06:56

Дроны атаковали один из крупнейших портов РФ на Балтике: пожар виден из Эстонии

Реклама
05:47

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

05:02

Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

04:33

Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:33

Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

02:30

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

10 ноября, вторник
23:28

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

22:38

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:08

Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять