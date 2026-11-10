Росія готує масований удар по Україні: ГУР розкрило нові цілі ворога

Кратко:
- Под прицелом - элеваторы, маслобойни и молочные заводы, птицефабрики
- Под удар могут попасть и предприятия иностранных компаний
- Москва хочет вытеснить Украину с агрорынков Африки и Азии
Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны сообщило РБК-Украина.
По словам собеседника издания, оккупанты планируют наносить удары по объектам хранения и переработки сельскохозяйственных культур. Под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.
Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже наносили: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.
Зачем Россия наносит удар по продовольственной безопасности Украины
По данным источника в ГУР, цель Кремля - дестабилизировать ситуацию в Украине ударом по продовольственной безопасности. После атак россияне планируют развернуть информационную кампанию по деморализации общества.
Кроме того, Москва рассчитывает нанести существенный ущерб украинской экономике и сократить валютные поступления в бюджет. Агроэкспорт остается одним из ключевых источников валютной выручки для Украины.
Еще одна цель - увеличить долю российского экспорта агропродукции. Речь идет прежде всего о рынках стран Африки, Ближнего Востока и Азии, где Украина является одним из главных конкурентов России.
Почему Россия атакует экономическую инфраструктуру Украины
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что россияне пытаются одновременно достичь нескольких целей. Одна из них - затруднить работу транспорта, которым Украина экспортирует свою продукцию.
"Вторая - создать серьезные препятствия для работы транспорта, прежде всего железнодорожного, и особенно - грузовых перевозок. Ведь значительная часть нашего экспорта в Европу идет по железной дороге", - подчеркнул эксперт.
В то же время, по его словам, удары имеют и психологическую составляющую - Кремль рассчитывает на панику среди украинцев.
"Третья цель - посеять дополнительную панику, которая в перспективе может привести к хаосу", - пояснил Гончар.
Сенатор США от Северной Каролины Том Тиллис в комментарии Радио Свобода назвал удары по аграрным и продовольственным объектам частью более широкой стратегии Кремля. По его мнению, последствия таких атак выходят далеко за пределы Украины.
"Путин, по сути, принял решение уничтожить пищевую промышленность в Украине и морить голодом людей в Африке ради собственных эгоистических целей", - заявил сенатор.
Удары России по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 9 ноября Россия атаковала Одессу. В результате утреннего удара по инфраструктуре Одессы погибли три человека. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Ранее россияне нанесли удар по Чернигову. Оккупанты атаковали два частных предприятия в городе. Есть жертвы, под завалами могли остаться люди.
В октябре под ударом оказалась Винница. В соцсетях писали о попадании в фабрику Roshen во время дневной атаки. Город атаковал реактивный ударный дрон.
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Об источнике: ГУР
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