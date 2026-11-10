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Росія готує масований удар по Україні: ГУР розкрило нові цілі ворога

Руслана Заклинская
10 ноября 2026, 16:26
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Под удар могут попасть и иностранные компании, а Москва стремится потеснить Украину на рынках Африки и Азии.
Росія готує масований удар по Україні: ГУР розкрило нові цілі ворога
Россия хочет нанести удар по пищевой промышленности Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Минобороны РФ, УНИАН

Кратко:

  • Под прицелом - элеваторы, маслобойни и молочные заводы, птицефабрики
  • Под удар могут попасть и предприятия иностранных компаний
  • Москва хочет вытеснить Украину с агрорынков Африки и Азии

Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны сообщило РБК-Украина.

По словам собеседника издания, оккупанты планируют наносить удары по объектам хранения и переработки сельскохозяйственных культур. Под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

видео дня

Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже наносили: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.

Зачем Россия наносит удар по продовольственной безопасности Украины

По данным источника в ГУР, цель Кремля - дестабилизировать ситуацию в Украине ударом по продовольственной безопасности. После атак россияне планируют развернуть информационную кампанию по деморализации общества.

Кроме того, Москва рассчитывает нанести существенный ущерб украинской экономике и сократить валютные поступления в бюджет. Агроэкспорт остается одним из ключевых источников валютной выручки для Украины.

Еще одна цель - увеличить долю российского экспорта агропродукции. Речь идет прежде всего о рынках стран Африки, Ближнего Востока и Азии, где Украина является одним из главных конкурентов России.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Почему Россия атакует экономическую инфраструктуру Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что россияне пытаются одновременно достичь нескольких целей. Одна из них - затруднить работу транспорта, которым Украина экспортирует свою продукцию.

"Вторая - создать серьезные препятствия для работы транспорта, прежде всего железнодорожного, и особенно - грузовых перевозок. Ведь значительная часть нашего экспорта в Европу идет по железной дороге", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, удары имеют и психологическую составляющую - Кремль рассчитывает на панику среди украинцев.

"Третья цель - посеять дополнительную панику, которая в перспективе может привести к хаосу", - пояснил Гончар.

Сенатор США от Северной Каролины Том Тиллис в комментарии Радио Свобода назвал удары по аграрным и продовольственным объектам частью более широкой стратегии Кремля. По его мнению, последствия таких атак выходят далеко за пределы Украины.

"Путин, по сути, принял решение уничтожить пищевую промышленность в Украине и морить голодом людей в Африке ради собственных эгоистических целей", - заявил сенатор.

Удары России по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 9 ноября Россия атаковала Одессу. В результате утреннего удара по инфраструктуре Одессы погибли три человека. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Ранее россияне нанесли удар по Чернигову. Оккупанты атаковали два частных предприятия в городе. Есть жертвы, под завалами могли остаться люди.

В октябре под ударом оказалась Винница. В соцсетях писали о попадании в фабрику Roshen во время дневной атаки. Город атаковал реактивный ударный дрон.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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