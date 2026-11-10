Украинская певица призналась, что сделала аборт: в чем причина

Анастасия Приходько решилась поделиться личной историей.

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Анастасия Приходько поделилась личным / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Кратко:

Почему Приходько решилась на аборт

Что она думает по поводу петиции

Скандальная украинская артистка Анастасия Приходько впервые поделилась личной историей, о которой раньше не рассказывала публично.

Оказывается, что несколько лет назад артистка сделала аборт по медицинским показаниям. Четвертая беременность оказалась опасной для ее жизни, и женщине пришлось принимать непростое решение.

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О своем опыте 39-летняя исполнительница рассказала в Instagram, комментируя петицию о запрете абортов в Украине. Приходько назвала подобную инициативу абсурдной и объяснила, почему считает право женщины самостоятельно распоряжаться своим телом принципиально важным.

Анастасия Приходько высказалась про аборты / Скриншот Instagram/prykhodko_official

"К сожалению, у меня была такая история. Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать", - призналась певица.

По словам Анастасии, ситуация была настолько серьезной, что перед ней фактически поставили выбор между собственной жизнью и жизнью будущего ребенка.

"Нужно было выбирать: моя жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а младшему тогда был всего год и три месяца!" - рассказала артистка.

Таким образом, решение прервать беременность было продиктовано не личными планами или нежеланием становиться матерью в четвертый раз, а медицинскими обстоятельствами. Приходько подчеркнула, что в тот момент должна была думать не только о себе, но и о детях, которые уже ждали ее дома.

Рассказывая о пережитом, певица также высказалась против попыток ограничить право женщин на прерывание беременности. По ее мнению, каждая женщина должна иметь возможность самостоятельно решать, становиться ли ей матерью, когда рожать и от кого.

Артистка не стала раскрывать подробности диагноза и медицинских обстоятельств, из-за которых четвертая беременность представляла для нее опасность. Однако она впервые публично рассказала, насколько серьезным оказался этот опыт.

Сколько детей у Анастасии Приходько

Сейчас певица воспитывает троих детей. Старшая дочь Нанна родилась в 2010 году, сын Гордей - в 2015-м, а младший Лука появился на свет в 2021 году.

С нынешним супругом Александром артистка состоит в браке с 2013 года. Мужчина также участвует в воспитании ее старшей дочери.

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О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

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