Россия не хочет прекращать огонь в Украине: Лавров выдвинул встречное условие

Глава МИД РФ ответил на позицию фон дер Ляйен, согласно которой разговоры о безопасности Европы невозможны без устойчивого прекращения огня.

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Москва отказалась от предложения ЕС о перемирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/umerov_rustem

Главное из заявления Лаврова:

Россия не согласится на немедленное прекращение огня

В Кремле считают, что ЕС хочет дать Киеву время

Фон дер Ляйен ставит перемирие условием переговоров о безопасности

Страна-агрессор Россия отвергает требование Евросоюза немедленно прекратить огонь в Украине. РФ считает, что таким образом Брюссель хочет выиграть время для Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

По его словам, переговоры по предложению США посвящены параметрам будущей архитектуры безопасности Украины, России и Европы. В Москве настаивают, что на переговорах в Абу-Даби нужно обсуждать параметры будущей архитектуры безопасности, а не перемирие.

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"Это принципиальный момент, потому что все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, сводится к требованию немедленно прекратить огонь", - сказал Лавров.

Как в Москве отреагировали на условие фон дер Ляйен

Лавров отдельно упомянул слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Накануне она заявила, что никаких обсуждений архитектуры безопасности не будет, пока не будет устойчивого перемирия.

Глава МИД РФ назвал такую позицию "старой логикой" и заявил, что Москва на неё не пойдёт.

"То есть снова старая логика - обязательно нужно выиграть время для своих клиентов из киевского режима и использовать это время для того, чтобы хоть как-то возместить те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это не согласимся", - подчеркнул Лавров.

Что именно заявила фон дер Ляйен о перемирии

Свою позицию президент Еврокомиссии озвучила 9 ноября в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном. Об этом пишет Devdiscourse со ссылкой на Reuters.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что разговоры о безопасности Европы должны проходить с участием союзников по НАТО и членов ЕС.

"Любые содержательные обсуждения архитектуры безопасности Европы могут начаться только после того, как в Украине будет достигнуто прекращение огня. И они должны проходить на надлежащей площадке, в частности с союзниками по НАТО и членами ЕС", - заявила председатель Еврокомиссии.

Между тем 10 ноября в Абу-Даби впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Представители Европы не принимают в них непосредственного участия, а проводят отдельные консультации с Киевом.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Согласится ли Россия на перемирие под давлением Европы

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду отметил, что Кремль не готов к деэскалации даже в ограниченных форматах.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия", - подчеркнул эксперт.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в комментарии "Радио Свобода" назвал согласие Путина на прекращение огня главным препятствием на пути к прорыву. В то же время он настаивает, что Европа должна быть полноценной стороной переговоров.

"Самая сложная часть и прорыв - это если Путин скажет: „Да, я согласился на перемирие". Европейцы должны быть вовлечены в эти переговоры. Они также должны быть главными игроками в Абу-Даби", - отметил дипломат.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, Евросоюз направил на переговоры в Абу-Даби двух высокопоставленных чиновников. От Еврокомиссии отправился руководитель аппарата фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, от Евросовета - советница Анна-Мария Бура. Участие ЕС во встрече фон дер Ляйен подтвердила в X.

Франция также подтвердила свое присутствие на переговорах по Украине. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы будут достойно представлены в Абу-Даби. По его словам, Париж примет участие в обсуждениях.

Перед началом трехсторонней встречи США, Украина и европейские партнеры провели отдельные консультации. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф обнародовал заявление по итогам этой встречи. Участники подчеркнули, что любые договоренности должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

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О личности: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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