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Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Юрий Берендий
15 октября 2026, 17:59
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МАГАТЭ помогло сторонам договориться о прекращении огня.
Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь
Что известно о перемирии вблизи ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Ключевые факты:

  • Россия и Украина договорились о локальном перемирии
  • МАГАТЭ выступило посредником в достижении соглашения
  • Прекращение огня позволит отремонтировать энергоснабжение ЗАЭС

Страна-агрессор Россия и Украина согласовали локальное перемирие, которое позволит провести ремонтные работы на тепловой электростанции, обеспечивающей электроэнергией захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС. Посредником в достижении соглашения выступило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление российской государственной корпорации "Росатом".

По данным российской корпорации, режим прекращения огня действует с четверга. Он должен обеспечить безопасное проведение работ на объекте, от которого зависит внешнее энергоснабжение атомной станции.

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Запорожская АЭС не производит электроэнергию, однако нуждается в стабильном электроснабжении для поддержания безопасного состояния ядерного топлива. В сентябре обстрел повредил внешнее электроснабжение станции, сообщила её администрация.

В настоящее время для обеспечения работы систем охлаждения станция зависит от двух внешних линий электропередачи. Восстановление поврежденной инфраструктуры имеет важное значение для ядерной безопасности.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что ремонтная бригада уже выезжает к месту проведения работ. Он также обратил внимание на дополнительные риски, связанные с приближением холодного сезона.

"Наши специалисты сейчас выезжают на место и приступают к ремонтным работам", - сообщил Лихачёв.

Особое беспокойство вызывает необходимость поддерживать работу систем станции в условиях понижения температуры и увеличения потребности в резервном питании. По словам руководителя "Росатома", в этот период растет потребление дизельного топлива.

"Это очень важно с учетом приближения осенне-зимнего периода, роста рисков, связанных с температурными режимами, и, конечно, увеличения потребления дизельного топлива. Я очень надеюсь, что перемирие будет соблюдено", - подчеркнул Лихачёв.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обратил внимание на проблемы с поставками дизельного топлива для резервных генераторов Запорожской АЭС. По его словам, оккупационная администрация фактически признала отсутствие стабильной системы обеспечения станции топливом.

Директор по коммуникациям оккупированной ЗАЭС Евгения Яшина сообщила российскому агентству ТАСС, что системных поставок дизельного топлива на станцию давно нет. Топливо поступает отдельными партиями, однако такой подход не может обеспечить долгосрочные потребности объекта.

Андрющенко напомнил, что дизельные генераторы обеспечивают аварийное питание систем безопасности АЭС в случае потери внешнего электроснабжения. МАГАТЭ также поднимало вопрос о пополнении запасов топлива перед зимой.

"Здесь особенно показательно противоречие. С одной стороны, россияне продолжают отчитываться и убеждать мир в том, что контролируют ситуацию, но одновременно признают, что за более чем четыре года оккупации так и не наладили регулярные поставки топлива для резервного питания крупнейшей атомной электростанции Европы. Странная форма полного контроля", - отметил Андрющенко.

В то же время он отметил, что нерегулярные поставки сами по себе не свидетельствуют о критическом дефиците дизельного топлива или невозможности работы генераторов. По его оценке, часть топлива может использоваться не для нужд станции, а для обеспечения российских военных.

"Однако главное, что уже признано самой оккупационной администрацией: стабильной системы поставок нет. И в преддверии зимы это серьезный риск для ядерной безопасности", - подчеркнул Андрющенко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение ВСУ к северо-востоку от Сум и отражение атак российских войск на нескольких направлениях. В отчете упоминались обнародованные геолокационные видеозаписи, подтверждающие перемещение подразделений.

Третий армейский корпус сообщил о результатах операции "Вивальди", в ходе которой украинские подразделения вернули под контроль дополнительные территории. Военные сообщили о завершении четвертого этапа операции. По данным корпуса, в ходе этого этапа было возвращено ещё 101 кв. км и освобождено три населённых пункта.

Институт изучения войны (ISW) сообщил о приостановке продвижения российских войск на важном направлении в районе Лимана из-за контратак ВСУ.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

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