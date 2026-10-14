"Это моя ответственность": Зеленский высказался об отставке и новом президенте

Президент подчеркнул, что потеря сильного партнера не должна ослабить Украину.

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Зеленский ответил, уйдет ли он в отставку после призывов Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

Зеленский не планирует уходить в отставку

Только украинцы могут решать, кто будет возглавлять государство

Украина не откажется от независимости даже без военной поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку, поскольку считает войну своей ответственностью. Об этом глава государства сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в эфире шоу Piers Morgan Uncensored.

Во время беседы Морган напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа, который призвал Украину избрать нового лидера, способного договориться о завершении войны. Журналист прямо спросил Зеленского, планирует ли тот покинуть пост.

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"Конечно, нет. Это моя ответственность", - ответил президент Украины.

Илон Маск / Главред - инфографика

Зеленский подчеркнул, что ни президент США Дональд Трамп, ни американский предприниматель Илон Маск, ни кто-либо другой в мире не могут решать, кто будет возглавлять Украину.

"Это могут сделать только граждане Украины", - заявил глава государства.

Президент отметил, что смена главы государства не будет означать прекращения сопротивления России. По его словам, любой следующий президент Украины также будет защищать страну.

"Если меня отстранят от власти, я уверен, что новый лидер - мужчина или женщина - будет защищать нашу страну. Ведь это наш дом", - добавил Зеленский.

Украинский президент также напомнил, что к началу его президентского срока Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса, а Украина длительное время проводила антитеррористическую операцию.

Почему в Украине не проводят выборы

Зеленский пояснил, что выборы, которые должны были состояться в 2024 году, не удалось провести из-за полномасштабной войны. По его словам, миллионы украинцев уехали за границу, а значительная часть граждан находится на фронте.

"Конечно, выборы должны были состояться в 2024 году, но из-за войны их не удалось провести. Миллионы украинцев уехали из страны. Еще больше людей воюют на фронте", - пояснил Зеленский.

Почему невозможно провести выборы в Украине во время войны / Инфографика: Главред

Кроме того, президент обратил внимание на постоянные российские атаки. В таких условиях организация выборов остается сложным вопросом.

Сможет ли Украина воевать без помощи США

Пирс Морган также спросил, способна ли Украина продолжать борьбу без военной поддержки Соединенных Штатов. Зеленский подчеркнул, что государство при любых обстоятельствах будет защищать свою независимость.

"Мы ни в коем случае не утратим нашу независимость", - заявил глава государства.

В то же время он выразил сожаление по поводу возможной потери сильного партнера, отметив, что это происходит не по вине Украины.

"Мы не можем быть слабыми, иначе мы не выживем", - подчеркнул Зеленский.

Каково условие прорыва в мирных переговорах - мнение МИД

Настоящий прорыв в мирных переговорах о прекращении войны возможен только после личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным, считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам министра, Киев подтверждает готовность к трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России. Украинская сторона стремится как можно скорее достичь договоренностей, которые помогут продвинуться к завершению войны.

Встреча лидеров может состояться при участии президента США Дональда Трампа или при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украина рассчитывает, что переговоры на высшем уровне помогут достичь перемирия, обмена военнопленными и возвращения украинских детей.

"Но если мы говорим о новой динамике, о новой перспективе, о новых временных рамках завершения войны - нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", - подчеркнул Сибига в интервью РБК-Украина.

В то же время министр подчеркнул, что Украина не согласится на договоренности, нарушающие её территориальную целостность и суверенитет. Для дальнейшего продвижения переговоров, по его словам, нужны новые идеи, которые будут учитывать геополитические реалии.

Война в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Кремль заявил, что российские войска якобы не нарушали предложенное энергетическое перемирие. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что, по его оценке, предложение Трампа не содержало конкретики и поэтому нельзя говорить о нарушении. В то же время 14 октября РФ продолжила удары, в частности нанесла удар по ТЭЦ в Харькове и оставила без света около 600 тысяч человек.

США сообщили о предложениях относительно усиленных гарантий безопасности для Украины. Американские переговорщики представили в Майами усиленные гарантии безопасности, которые выходили за рамки предыдущих обещаний Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался по поводу позиции Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Украина не согласится уступать свои интересы, и прямо заявил, что существует риск потери США в качестве партнера.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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