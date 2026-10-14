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Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

Юрий Берендий
14 октября 2026, 14:59обновлено 14 октября, 16:07
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Игнат рассказал, почему Украина не получила предупреждение о первом запуске баллистической ракеты по Киеву и грозят ли западным областям реактивные дроны.
Предупреждали ли США о баллистических ракетах по Киеву - что говорит Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ
Предупреждали ли США о баллистических ракетах по Киеву - что говорит Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • США не предупредили Украину о первом запуске баллистической ракеты
  • Во время следующих трех волн атак информация уже поступала
  • Игнат оценил угрозу реактивных дронов для западных областей

Во время первой волны ночной баллистической атаки по Украине Воздушные силы не получили от иностранных партнеров предупреждения о запуске ракет. Однако во время следующих трех волн такая информация уже поступала. Украинская сторона выясняет причины сбоя в системе обмена данными, ведь при баллистической угрозе на реагирование остаются считанные секунды. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Новости.Live".

Отсутствие предупреждения зафиксировали около 22:40. По словам военного, подобная ситуация возникла и предыдущей ночью, когда украинская сторона также не получила соответствующих данных от партнеров. Сейчас ведется совместная работа по установлению причин инцидента.

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"Существует определенная система обмена информацией, которая работает, но на этот раз что-то пошло не так. Возникли сбои, которые необходимо выяснить. Поэтому мы работали над этим вопросом и прошлой ночью, и сегодня", - отметил Игнат.

Во время следующих трех волн ударов, которые продолжались до семи утра, предупреждения от партнеров уже поступали. В то же время военный подчеркнул, что даже своевременное информирование не гарантирует достаточного времени для реагирования: баллистические ракеты преодолевают расстояние до цели чрезвычайно быстро.

"Реагировать нужно немедленно, ведь от момента обнаружения скоростной цели до возможного попадания могут оставаться считанные секунды. Как только поступает сообщение о ракете, движущейся в направлении Киева, времени на реакцию почти нет. Иногда речь идет всего о 10–15 секундах, поэтому реагировать на первое предупреждение нужно максимально быстро", - подчеркнул Игнат.

Одной из особенностей ночного обстрела стало значительное количество ракет, двигавшихся по баллистической траектории. По словам представителя Воздушных сил, зафиксировано четыре попадания, однако не все выпущенные ракеты достигли целей. Российские войска применяли различные типы вооружения, в частности ракеты С-400 и "Циркон", пытаясь нанести массированный удар с разных направлений. Целями атак были объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"Противник комбинирует различные типы ракет. Применяет С-400, а также "Цирконы". Это вооружение имеет разную стоимость, поэтому для массированного удара с нескольких направлений Россия использует различные средства поражения", - сказал Игнат.

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Угрожают ли западным областям Украины массированные атаки реактивных дронов

После обстрела Киева в мониторинговых каналах появились сообщения о возможном применении Россией реактивных беспилотников против западных регионов Украины. Игнат подтвердил, что такие аппараты уже направляются в западную часть страны, в частности в Ивано-Франковскую, Львовскую и Ровенскую области.

В то же время масштабы будущих атак будут зависеть от производственных и финансовых возможностей России. По оценке представителя Воздушных сил, реактивные беспилотники дорогостоящи в производстве из-за стоимости двигателей и других компонентов, которые должны затруднять их подавление средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Реактивные беспилотники - недешёвое оружие. Только один двигатель может стоить около 40 тысяч долларов. Кроме того, аппараты оснащают дополнительными компонентами, в частности специальными антеннами, которые должны помогать им противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы", - отметил Игнат.

Он также обратил внимание на изменение интенсивности российских атак с использованием беспилотников. Если раньше Россия могла запускать сотни аппаратов за одну атаку, то теперь, по наблюдениям военного, их количество составляет примерно 120–150. Однако это не означает, что угроза для западных областей исчезла.

Украинские силы противовоздушной обороны продолжают испытывать новые средства перехвата, в частности турельные установки и дроны-перехватчики с реактивной тягой. Эффективность противодействия будет зависеть также от дальности полета беспилотников, запаса топлива и массы их боевой части.

Игнат подчеркнул, что реактивные беспилотники по своим характеристикам постепенно приближаются к крылатым ракетам. В качестве примера он привёл российскую модель "Герань-5", которая по размерам и лётно-техническим параметрам имеет признаки такого типа вооружения.

дрон
"Герань-5" / Инфографика: Главред

Россия готовит новый массированный удар по Украине: Жданов назвал главную проблему оккупантов

Россия может вновь нанести Украине комбинированный массированный удар ракетами и беспилотниками, однако ее возможности для проведения атак такого масштаба ограничены. Военный эксперт Олег Жданов считает, что одна из главных проблем Москвы связана с состоянием стратегической авиации, которая необходима для применения части ракетного арсенала.

"Повторить массированный удар они могут... Но я думаю, что без авиации. У них огромная проблема со стратегической авиацией", - сказал Жданов в комментарии ТСН.ua.

Российское командование, по оценке Жданова, не отказалось от планов масштабных атак, однако сталкивается с трудностями при их подготовке. Имеющихся ресурсов, по его мнению, недостаточно для регулярного применения такого же объема вооружения, как раньше.

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс
Самолеты серии Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

"Я думаю, что они не отказываются. Единственная причина, на мой взгляд, заключается в том, что на сегодняшний день они не способны организовать столь масштабный удар", - отметил эксперт.

Отдельным ограничением остается применение ударных беспилотников. Жданов считает, что украинская противовоздушная оборона эффективно противодействует обычным российским дронам "Герань-2", а производство реактивных беспилотников не обеспечивает потребности российской армии.

"Они хотят нанести максимальный ущерб, но при этом, как видите, даже количество реактивных дронов постоянно колеблется", - сказал Жданов.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о массированных ударах по критической инфраструктуре столицы и регионов, в результате которых были повреждены все три ТЭЦ в Киеве. По его словам, из-за повреждения ключевых энергетических объектов по меньшей мере 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения, а также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Президент Владимир Зеленский подробно описал масштабы вражеской атаки, отметив, что противник запустил 39 баллистических ракет и более 120 беспилотников, в результате чего были повреждены 26 объектов энергетики и 4 нефтегазовых сооружения. Глава государства подчеркнул острую необходимость в международной реакции и обратился к партнерам с просьбой о срочной помощи в виде поставки дополнительных противоракетных средств.

В то же время в ГСЧС сообщили о ликвидации последствий ночного обстрела Киева, где были зафиксированы попадания в жилые и нежилые здания, в частности пожар площадью 400 кв. м в одном из районов. На местах поражений спасатели эвакуировали и спасли 16 жителей; всего известно о 21 пострадавшем, среди которых есть ребенок.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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