Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

Оккупанты нанесли удар по людной зоне с помощью реактивного дрона.

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Луцк оказался под ударом средь бела дня / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Россия атаковала Луцк с помощью дрона

В результате атаки возник пожар на оптовом складе

В результате вражеского удара пострадали люди

Страна-агрессор Россия утром 14 октября атаковала Волынскую область реактивным дроном типа "Шахед". В результате атаки произошло разрушение гражданской инфраструктуры в Луцке.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк. По его данным, под ударом оказался оптовый склад европейских товаров "ЕвроГурт". На месте работают все службы. Продолжается локализация пожара.

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"На данный момент известно о 6 пострадавших, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также были люди", - отметил Романюк.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Секретарь Луцкого городского совета, и. о. мэра города Андрей Разумовский также подтвердил удар по Луцку. На месте атаки работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий.

В 13:22 Роман Романюк обновил информацию о последствиях удара РФ. Пострадали 7 человек в результате удара по оптовом складе. Также обломки повредили квартиру на девятом этаже жилого дома по проспекту Соборности.

"Предварительно, два человека пострадали. Горения в доме нет. В общей сложности есть девять пострадавших, среди них один ребенок. На местах работают спасатели, медики и другие профильные службы", - добавил он.

Обновлено. По состоянию на 13:45 стало известно, что в результате попадания обломков беспилотника по складу погибли 3 человека. Два человека нашли на месте событий. Еще один человек скончался в больнице.

Еще 10 человек травмированы. Пожар удалось локализовать. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий.

Реактивные дроны РФ становятся все более опасными

Главред писал, что по данным аналитиков Atlantic Council, Россия получила стратегическое преимущество в дроновой войне: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем вдвое быстрее предыдущих моделей и имеют усовершенствованную систему наведения.

Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу и инициатива на стороне Кремля.Сама по себе угроза беспилотников не нова – РФ атакует ими украинские города и гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. Принципиально изменились технические характеристики: более высокая скорость и точность существенно усложняют перехват.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 14 октября нанесла массированный баллистический удар по энергосистеме Украины: в Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, а также объекты энергетики в Харькове и области.

По меньшей мере, 600 тысяч человек остались без электроснабжения, и масштаб отключений может возрасти. Повреждены 26 элементов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой отрасли.

Ранее стало известно, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов ночью 14 октября. Сейчас идет ликвидация последствий в трех районах столицы.

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О персоне: Роман Романюк Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.

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