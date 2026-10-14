Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

Кратко:
- Россия атаковала Луцк с помощью дрона
- В результате атаки возник пожар на оптовом складе
- В результате вражеского удара пострадали люди
Страна-агрессор Россия утром 14 октября атаковала Волынскую область реактивным дроном типа "Шахед". В результате атаки произошло разрушение гражданской инфраструктуры в Луцке.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк. По его данным, под ударом оказался оптовый склад европейских товаров "ЕвроГурт". На месте работают все службы. Продолжается локализация пожара.
"На данный момент известно о 6 пострадавших, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также были люди", - отметил Романюк.
Секретарь Луцкого городского совета, и. о. мэра города Андрей Разумовский также подтвердил удар по Луцку. На месте атаки работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий.
В 13:22 Роман Романюк обновил информацию о последствиях удара РФ. Пострадали 7 человек в результате удара по оптовом складе. Также обломки повредили квартиру на девятом этаже жилого дома по проспекту Соборности.
"Предварительно, два человека пострадали. Горения в доме нет. В общей сложности есть девять пострадавших, среди них один ребенок. На местах работают спасатели, медики и другие профильные службы", - добавил он.
Обновлено. По состоянию на 13:45 стало известно, что в результате попадания обломков беспилотника по складу погибли 3 человека. Два человека нашли на месте событий. Еще один человек скончался в больнице.
Еще 10 человек травмированы. Пожар удалось локализовать. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий.
Реактивные дроны РФ становятся все более опасными
Главред писал, что по данным аналитиков Atlantic Council, Россия получила стратегическое преимущество в дроновой войне: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем вдвое быстрее предыдущих моделей и имеют усовершенствованную систему наведения.
Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу и инициатива на стороне Кремля.Сама по себе угроза беспилотников не нова – РФ атакует ими украинские города и гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. Принципиально изменились технические характеристики: более высокая скорость и точность существенно усложняют перехват.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 14 октября нанесла массированный баллистический удар по энергосистеме Украины: в Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, а также объекты энергетики в Харькове и области.
По меньшей мере, 600 тысяч человек остались без электроснабжения, и масштаб отключений может возрасти. Повреждены 26 элементов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой отрасли.
Ранее стало известно, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов ночью 14 октября. Сейчас идет ликвидация последствий в трех районах столицы.
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О персоне: Роман Романюк
Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.
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