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Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

Анна Косик
14 октября 2026, 12:36обновлено 14 октября, 14:03
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Оккупанты нанесли удар по людной зоне с помощью реактивного дрона.
Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали
Луцк оказался под ударом средь бела дня / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • Россия атаковала Луцк с помощью дрона
  • В результате атаки возник пожар на оптовом складе
  • В результате вражеского удара пострадали люди

Страна-агрессор Россия утром 14 октября атаковала Волынскую область реактивным дроном типа "Шахед". В результате атаки произошло разрушение гражданской инфраструктуры в Луцке.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк. По его данным, под ударом оказался оптовый склад европейских товаров "ЕвроГурт". На месте работают все службы. Продолжается локализация пожара.

видео дня

"На данный момент известно о 6 пострадавших, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также были люди", - отметил Романюк.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Секретарь Луцкого городского совета, и. о. мэра города Андрей Разумовский также подтвердил удар по Луцку. На месте атаки работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий.

В 13:22 Роман Романюк обновил информацию о последствиях удара РФ. Пострадали 7 человек в результате удара по оптовом складе. Также обломки повредили квартиру на девятом этаже жилого дома по проспекту Соборности.

"Предварительно, два человека пострадали. Горения в доме нет. В общей сложности есть девять пострадавших, среди них один ребенок. На местах работают спасатели, медики и другие профильные службы", - добавил он.

Обновлено. По состоянию на 13:45 стало известно, что в результате попадания обломков беспилотника по складу погибли 3 человека. Два человека нашли на месте событий. Еще один человек скончался в больнице.

Еще 10 человек травмированы. Пожар удалось локализовать. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий.

Реактивные дроны РФ становятся все более опасными

Главред писал, что по данным аналитиков Atlantic Council, Россия получила стратегическое преимущество в дроновой войне: в конце лета над Киевом и другими городами массово появились ударные беспилотники с реактивными двигателями, которые более чем вдвое быстрее предыдущих моделей и имеют усовершенствованную систему наведения.

Противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов перешло в новую фазу и инициатива на стороне Кремля.Сама по себе угроза беспилотников не нова – РФ атакует ими украинские города и гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. Принципиально изменились технические характеристики: более высокая скорость и точность существенно усложняют перехват.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 14 октября нанесла массированный баллистический удар по энергосистеме Украины: в Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, а также объекты энергетики в Харькове и области.

По меньшей мере, 600 тысяч человек остались без электроснабжения, и масштаб отключений может возрасти. Повреждены 26 элементов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой отрасли.

Ранее стало известно, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов ночью 14 октября. Сейчас идет ликвидация последствий в трех районах столицы.

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О персоне: Роман Романюк

Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.

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