РФ применила рекордное количество "Цирконов": мониторы предупредили об опасности

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- РФ применила рекордное количество "Цирконов" этой ночью
- Оккупанты планируют усилить обстрелы северных регионов Украины
В ночь на 14 октября во время обстрела страна-агрессор Россия применила рекордное количество ракет "Циркон" для поражения объектов в Киеве и области. По данным мониторингового канала "єРадар", речь идет о 25 единицах оружия.
Применение такого количества ракет данного типа указывает на переброску дополнительных пусковых установок берегового ракетного комплекса "Бастион" в Курскую и Брянскую области.
"Это свидетельствует о том, что враг планирует усилить удары по северным регионам нашего государства, в том числе и по столице", - подчеркнули мониторы.
Скорее всего, оккупационная армия также стремится снизить нагрузку и риски уничтожения пусковых установок "Искандер-М"/С-400.
Сможет ли РФ массированно атаковать Украину "Цирконами" - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, "Циркон" - довольно дорогая ракета, ее стоимость может превышать 10 миллионов долларов. Поэтому оккупантам сейчас нет большого смысла массово ее использовать.
Точно так же, как и "Оникс", который также запускается с "Бастиона". Поэтому Криволап считает, что основные удары оккупанты будут пытаться наносить более дешевыми средствами. Это РМ-48У, переработанные старые ракеты, а также "Дань-Т". Кроме того, они могут запустить серийное производство и применение с самолетов С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".
Российский обстрел Украины 14 октября - что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 14 октября оккупанты нанесли удары по нескольким энергообъектам Киева. Также взрывы были слышны и в других городах - Харькове и Днепре.
Ранее в ГСЧС также сообщили, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы. В частности, на месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 кв. м.
Из-за атаки России в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов Киева ввели аварийные отключения света.
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Об источнике: єРадар
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