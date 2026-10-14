РФ применила рекордное количество "Цирконов": мониторы предупредили об опасности

Украинцам объяснили, о чем свидетельствует массовое применение врагом гиперзвуковых ракет.

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Россия хочет усилить обстрелы ряда областей Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

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РФ применила рекордное количество "Цирконов" этой ночью

Оккупанты планируют усилить обстрелы северных регионов Украины

В ночь на 14 октября во время обстрела страна-агрессор Россия применила рекордное количество ракет "Циркон" для поражения объектов в Киеве и области. По данным мониторингового канала "єРадар", речь идет о 25 единицах оружия.

Применение такого количества ракет данного типа указывает на переброску дополнительных пусковых установок берегового ракетного комплекса "Бастион" в Курскую и Брянскую области.

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"Это свидетельствует о том, что враг планирует усилить удары по северным регионам нашего государства, в том числе и по столице", - подчеркнули мониторы.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Скорее всего, оккупационная армия также стремится снизить нагрузку и риски уничтожения пусковых установок "Искандер-М"/С-400.

Сможет ли РФ массированно атаковать Украину "Цирконами" - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, "Циркон" - довольно дорогая ракета, ее стоимость может превышать 10 миллионов долларов. Поэтому оккупантам сейчас нет большого смысла массово ее использовать.

Точно так же, как и "Оникс", который также запускается с "Бастиона". Поэтому Криволап считает, что основные удары оккупанты будут пытаться наносить более дешевыми средствами. Это РМ-48У, переработанные старые ракеты, а также "Дань-Т". Кроме того, они могут запустить серийное производство и применение с самолетов С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Российский обстрел Украины 14 октября - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 14 октября оккупанты нанесли удары по нескольким энергообъектам Киева. Также взрывы были слышны и в других городах - Харькове и Днепре.

Ранее в ГСЧС также сообщили, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы. В частности, на месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 кв. м.

Из-за атаки России в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов Киева ввели аварийные отключения света.

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Об источнике: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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