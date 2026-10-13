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Путин с Трампом хотят "дожать Украину": генерал предупредил о худшем сценарии

Алексей Тесля
13 октября 2026, 22:56
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Отсутствие разведывательных данных может существенно ухудшить возможности в защите неба.
Ракетный удар, Ту-95МС
РФ наносит удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия ​

Главное из заявлений Романенко:

  • Украина не сможет самостоятельно бить дальнобойными средствами по целям РФ
  • Отсутствие разведданных существенно ухудшает возможности в защите неба

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что отсутствие заблаговременного предупреждения о запуске баллистических ракет РФ свидетельствует о тревожных изменениях.

По его словам, ранее Украина получала подобные сведения главным образом от США, располагающих техническими средствами для обнаружения ракетных пусков.

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"Вероятно, что Трамп вместе с Путиным хотят нас дожать. Пять долетевших до Киева баллистических ракет указывают на то, что кое-что в этом смысле у них получилось, к сожалению. Как такое могло произойти? Разведывательные данные о стартах баллистики с территории России могут нам предоставлять только американцы. А получать информацию, что баллистика уже летит, а тем более, отмечалось, что это была ракета С-400 - самый плохой для нас вариант", - рассказывает он.

Генерал-лейтенант также обратил внимание на возможные последствия прекращения американской разведывательной поддержки. По его оценке, это может серьезно ограничить возможности Украины как при нанесении дальнобойных ударов по российским объектам, так и при отражении воздушных атак.

"Украина не сможет эффективно и точно наносить удары дальнобойными средствами по целям противника на территории РФ. И это проблема. Также отсутствие разведывательных данных может существенно ухудшить наши возможности в защите неба. Мы будем пропускать все. Вот сколько Путин пустит баллистики, столько и прилетит. К сожалению, такие неутешительные дела", - говорит он.

РФ планирует масштабные атаки на энергосистему Украины

По информации The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре. Документ, оказавшийся в распоряжении издания, предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Отдельный пункт плана, как утверждается, касается вывода из строя трех действующих украинских АЭС. Для этого Россия может атаковать открытые распределительные устройства, связывающие атомные станции с энергосистемой страны и расположенные менее чем в одной миле от реакторов.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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