Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

За день российская армия задействовала в атаке порядка 100 ударных беспилотников.

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Россия изменила тактику атак дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Важное из заявлений Игната:

Основное внимание противника вновь было сосредоточено на Киеве

Серьезные разрушения в Запорожской и Сумской областях

Российские войска на протяжении последних суток продолжали наносить удары по различным областям Украины.

Основное внимание противника вновь было сосредоточено на Киеве, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время выступления в эфире телемарафона "Единые новости".

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По информации представителя Воздушных сил, за день российская армия задействовала в атаке порядка 100 ударных беспилотников.

Помимо дронов, оккупанты выпустили две гиперзвуковые ракеты "Циркон". Игнат подтвердил, что украинской противовоздушной обороне удалось перехватить одну из них с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot.

Он добавил, что 10 октября наиболее интенсивные вражеские атаки вновь пришлись на украинскую столицу.

"Помимо этих ракет в течение дня, уже с 06:37 - до 100 имеем беспилотников, которые атакуют с разных направлений - и с юга, и с севера, и с востока... большинство средств воздушного нападения противника бьет по столице", - рассказал Игнат.

Вместе с тем представитель Воздушных сил обратил внимание на то, что последствия российских обстрелов ощущают и другие регионы страны. Российские военные продолжают применять не только беспилотники, но и управляемые авиационные бомбы (КАБ), нанося значительный ущерб гражданской и другой инфраструктуре.

"Мы видим от КАБов серьезные разрушения в Запорожской области и Сумской области", - подчеркнул Игнат.

/ Главред

РФ готовит масштабные удары по Украине: подробности

По данным The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный план России, предусматривающий последовательные атаки с целью разрушения энергетической системы страны. В документе, копия которого оказалась в распоряжении издания, описывается масштабная кампания, предполагающая применение до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Среди потенциальных целей указаны электроподстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Особую обеспокоенность вызывает часть плана, связанная с атомной энергетикой. Согласно документу, Россия намерена добиться остановки трех действующих украинских АЭС, играющих ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией. Для этого, как утверждается, российская сторона рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по открытым распределительным устройствам, которые обеспечивают подключение атомных станций к энергосети и находятся менее чем в одной миле от реакторов.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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