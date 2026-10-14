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РФ ударила баллистикой: взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепре

Анна Ярославская
14 октября 2026, 06:17обновлено 14 октября, 06:53
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Во время атаки армия страны-агрессора атаковала несколько энергообъектов столицы.
Ракетный удар
Россия ударила по энергообъектам столицы / Коллаж: Гларед, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Кратко:

  • РФ атаковала энергообъекты Киева
  • Взрывы гремели в Харькове и Днепре
  • Враг нанес несколько баллистических ударов

Утром 14 октября в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики. Оккупанты ударили по нескольким энергообъектам столицы. Также взрывы были слышны и в других городах - Харькове и Днепре.

В ночь на среду в столице два раза объявляли тревогу: в 01:42 - желтую (дроновую), а в 04:37 красную (ракетную).

видео дня

Первые пуски баллистических ракет по направлению к столице Воздушные силы зафиксировали в 04:39. Вскоре взрывы прогремели в Киеве и области, а после сообщения о еще одной скоростной цели повторились.

Ракеты двигались также в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Днепре.

Около 05:26 Воздушные силы зафиксировали новую волну ракет курсом на Киев, в том числе и баллистических, после чего в столице снова раздались взрывы. Почти одновременно ракеты появились над Харьковщиной, часть летела на Харьков.

В 6:00 была повторная волна баллистической атаки на столицу.

В 6:10 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки Россия ударила по нескольким энергообъектам столицы.

В 06:30 стало известно об одном пострадавшем в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики его госпитализировали.

В 06:40 В Киеве снова звучала сирена. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

"Баллистика на Киев", - предупредили в ВС ВСУ.

06:46 По предварительной информации, в Голосеевском районе погиб один человек, сообщил Кличко.

"Атака баллистикой на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях", - добавил он.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев 13 октября 2026 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно. По словам советника президента Дмитрия Литвина, предупреждения от партнеров о запусках баллистических ракет по Киеву не поступало. По его словам, военные и службы выясняют причины.

В Деснянском районе Киева зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар.

Кроме того, в Деснянском районе в результате российского удара загорелось складское здание. В Дарницком районе обломки упали на территорию стадиона, в результате чего загорелся газон.

Известно о 21 раненом в результате атаки врага, среди них восьмилетний ребенок, два человека погибли.

16 человек находятся в стационарах городских больниц, уточнил столичный градоначальник. Из них четверо находятся в критическом состоянии.

Россия готовит новый опасный удар по Украине - мониторы

Россия может нанести новые удары по Украине баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками в ближайшие дни. Под угрозой оказался ряд регионов, в частности Киев и западные области.

По данным мониторингового канала єРадар, в течение следующих двух суток существует повышенная угроза применения баллистического вооружения, в частности ракет "Циркон". Российские войска могут использовать около 30 баллистических ракет для нанесения ударов по объектам в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в ближайшие несколько дней оккупанты могут атаковать объекты в западных регионах Украины с помощью реактивных беспилотников.

Для подготовки к атакам Россия доставила дополнительную партию реактивных беспилотников в Крым и российский Орел. Общее количество этих дронов составляет около 200 единиц.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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