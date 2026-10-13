Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

Российские войска могут задействовать десятки баллистических ракет и сотни реактивных беспилотников для нанесения ударов по Украине.

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Россия готовит массированный удар / Коллаж: Главред, фото: alerts.in.ua, скриншот

Кратко:

Мониторы сообщают о подготовке Россией новых ударов по Украине

Враг может применить около 30 баллистических ракет

Для атак на запад Украины подготовлено около 200 реактивных БПЛА

Россия может нанести новые удары по Украине баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками в ближайшие дни.

Под угрозой оказался ряд регионов, в частности Киев и западные области. Об этом сообщает мониторинговый канал "еРадар".

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По данным мониторингового канала, в течение следующих двух суток существует повышенная угроза применения баллистического вооружения, в частности ракет "Циркон". Российские войска могут использовать около 30 баллистических ракет для нанесения ударов по объектам в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в ближайшие несколько дней оккупанты могут атаковать объекты в западных регионах Украины с помощью реактивных беспилотников.

"В ближайшие несколько дней враг планирует нанести удары по объектам с помощью реактивных БПЛА во Львовской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

Для подготовки к атакам Россия, как утверждает мониторинговый канал, доставила дополнительную партию реактивных беспилотников в Крым и российский Орел. Общее количество этих дронов составляет около 200 единиц.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Какие города Россия может атаковать чаще всего - мнение военного

Россия может распространить тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако поддерживать высокий темп массированных ударов одновременно по нескольким направлениям ей будет сложно, считает командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

По словам военного, кроме Киева и Киевской области, российские войска применяют реактивные дроны для атак на Харьков, Одессу, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. Враг накапливает ударные беспилотники, однако ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

"На обломках беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул "Лука" в интервью Главреду.

Военный считает, что Россия может сосредоточивать основные ресурсы на атаках одного города, но не способна в течение длительного времени массированно обстреливать несколько населенных пунктов одновременно. По его оценке, интенсивный террор в отношении крупного города может длиться лишь день-два, тогда как масштабные комбинированные удары обычно наносятся примерно один-два раза в неделю.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что во вторник, 13 октября, российские войска во второй раз за день атаковали Львовскую область беспилотниками. В селе Малехов Львовской общины упал подбитый российский реактивный БПЛА.

Напомним, представитель ПС Юрий Игнат сообщил, что иногда из-за задержки передачи данных взрывы в Украине раздаются раньше, чем объявляется тревога. Он подчеркнул, что задержка передачи данных может быть одной из причин несвоевременного объявления тревоги. В качестве примера можно привести вечер 12 октября, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, и тревогу в столице объявили уже после взрывов.

Ранее руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что удары по энергетике будут продолжаться до зимы. В то же время Киев отвечает на атаки по собственной инфраструктуре поражением российских цифровых объектов.

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