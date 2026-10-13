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Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление

Юрий Берендий
13 октября 2026, 16:15
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В Кремле опровергли наличие прямой связи между сотрудничеством в энергетической сфере и прекращением войны.
Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление
Соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу - в Кремле сделали новое заявление / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Кремль опроверг связь поставок дизельного топлива с мирными переговорами
  • Песков заявил, что переговоры о прекращении огня продолжаются

В Кремле опровергли, что договоренность с США о российском дизельном топливе может быть связана с переговорами о завершении войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с российскими пропагандистскими СМИ.

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По словам пресс-секретаря российского диктатора и военного преступника Путина, договоренность о поставках российского дизельного топлива отвечает интересам обеих стран и мирового энергетического рынка. Он отверг предположение, что решение США может быть инструментом влияния на позицию Москвы в ходе переговоров.

"Я не вижу прямой связи", - заявил Песков.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Отдельно пресс-секретарь Кремля прокомментировал сообщения о том, что США и европейские страны якобы рассматривают план мер, предусматривающий прекращение огня на нынешней линии фронта. По его словам, в Москве видели публикации в СМИ, однако официальной информации по этому вопросу не получали.

"Нет, не слышали. Мы видели сообщения СМИ, но об этом ничего не слышали", - сказал Песков.

Почему Кремль отрицает связь между дизельным топливом и переговорами

Кроме того, Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что американская сторона могла рассматривать разрешение на экспорт российского дизельного топлива как способ заставить Москву пойти на уступки на переговорах.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора не согласился с такой трактовкой и представил энергетическую договоренность как самостоятельное направление взаимодействия двух государств.

"На самом деле это очень взаимовыгодное направление российско-американского сотрудничества. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это и происходит", - цинично заявил он.

В то же время в Москве отреагировали на недовольство Европейского Союза решением США разрешить импорт российского дизельного топлива. Песков признал, что европейская позиция может создавать препятствия, но подчеркнул роль России на международном энергетическом рынке.

Он также дерзко заявил, что европейские страны продолжают покупать российскую нефть и нефтепродукты, и заверил, что Москва и впредь будет поставлять свою продукцию на мировые рынки.

В чём может заключаться истинный интерес США в дизельном соглашении - мнение эксперта

США могут закупать российское дизельное топливо со скидкой, чтобы перепродать его дороже на мировом рынке. Такую версию выдвинул эксперт Игорь Чаленко, поставив под сомнение потребность Вашингтона в импорте топлива. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

США обеспечивают почти 20% мирового экспорта дизельного топлива, поэтому закупка российской продукции может преследовать иную цель, считает эксперт.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российское дизельное топливо могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с ситуацией вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп избегает полномасштабной наземной операции из-за возможных политических последствий в преддверии выборов в Конгресс, а дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Дизельное соглашение между США и Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива. Он назвал ослабление санкций явной слабостью. По его словам, после отмены санкций ударов по Украине стало больше, и только за эту неделю погибли десятки людей, сотни получили ранения.

Институт изучения войны в отчете отметил, что США в одностороннем порядке отменили запрет на покупку российских нефтепродуктов. Аналитики ISW указали, что Москва ничего не дала США в обмен на разрешение на экспорт дизельного топлива. В отчете указано, что лицензия для Кремля действует до 7 апреля 2027 года и что после возобновления экспорта Москва может продать от 0,3 до 3 млн тонн дизельного топлива.

Конгресс готовит двухпартийный законопроект, который должен запретить любые закупки российской нефти. Об этом сообщил конгрессмен Брайан Фицпатрик и отметил, что документ назовут "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"", а его внесение планируют рассмотреть в порядке внеочередного рассмотрения.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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