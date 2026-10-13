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У Зеленского впервые отреагировали на новый мирный план США - что известно

Юрий Берендий
13 октября 2026, 14:26
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В администрации Зеленского отреагировали на публикацию WP о новом мирном плане США и Европы.

У Зеленского впервые отреагировали на новый мирный план США — что известно
Мирный план США - почему у Зеленского назвали публикацию пиаром / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/SergiyKyslytsya

Ключевые тезисы:

  • Литвин назвал публикацию WP пиаром американской стороны
  • В Киеве опровергли, что план был согласован США и Европой
  • Предложения предусматривают прекращение огня вдоль линии фронта

Публикация The Washington Post о новом мирном плане США и Европы по прекращению войны в Украине вызвала острую реакцию в Офисе президента Украины. В Киеве усомнились в том, что обнародованные предложения отражают совместную позицию Вашингтона и европейских стран, и назвали материал пиаром американской стороны. Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам, передает "24 Канал".

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Литвин подчеркнул, что обнародованный материал не дает оснований говорить о согласованной позиции Вашингтона и европейских столиц. Он также обратил внимание на состав участников переговоров, по итогам которых появилась эта информация.

"Это не „США и европейские страны". Это изложение точки зрения части американской делегации на встрече во Флориде, где присутствовали американцы, украинцы и европейцы. Неплохой пиар американской стороны", - отметил Литвин.

Что предусматривает обнародованный мирный план

По информации The Washington Post, США и европейские страны работают над предложениями по прекращению войны России против Украины. Издание ссылается на американского чиновника, осведомленного о ходе переговоров. Среди описанных направлений - прекращение боевых действий, восстановление украинской экономики и будущие договоренности по безопасности.

Один из компонентов касается финансовой поддержки Украины после войны. По данным издания, к соответствующему механизму могут привлечь Всемирный банк и инвестиционную компанию BlackRock. Средства планируется направить на восстановление разрушенных территорий, поддержку семей погибших и раненых военных, а также на восстановление экономики.

Другое направление предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые по своему принципу могли бы быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Отдельно рассматривается возможность переговоров России с европейскими странами о договоренностях, которые учитывали бы требования Москвы в сфере безопасности. Конкретное содержание таких соглашений пока не определено.

Отдельный блок предложений, по информации WP, касается энергетических отношений между Украиной, Россией и Европой. В частности, рассматривается вариант возобновления поставок российской нефти и газа в европейские страны по трубопроводу с распределением доходов между Киевом и Москвой.

Также участникам переговоров предстоит определить возможный порядок и сроки отмены экономических санкций против России. Однако обнародованная информация не содержит окончательных договоренностей по этим вопросам.

Еще один из ключевых пунктов касается прекращения огня вдоль фактической линии фронта. По словам американского чиновника, ее называют "линией контроля". Такой сценарий предполагал бы прекращение боевых действий на позициях, которые стороны занимали на момент достижения договоренности.

В случае реализации этого подхода Россия сохранила бы контроль над захваченными территориями, в частности в Донецкой области, где продолжаются интенсивные бои. В то же время определение конкретной линии прекращения огня остается проблематичным из-за постоянных изменений ситуации на фронте.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Когда и как может закончиться война - комментарий военного

Весной 2027 года может проясниться, когда и на каких условиях завершится война России против Украины. На развитие событий, по оценке украинского военного, повлияют потери российской армии, возможные конфликты внутри российской элиты и дальнобойные удары Сил обороны Украины. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

Среди факторов, способных изменить ситуацию на фронте, "Лука" назвал потери российской армии и проблемы с реализацией наступательных планов. Он убежден, что затяжная война создает для Москвы все больше трудностей.

"Однако его планы обречены на провал, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил командир.

В качестве примера военный привел ситуацию на Лиманском направлении. По его словам, российская сторона в течение четырёх месяцев не знала о подготовке украинского контрнаступления.

Отдельную угрозу для Кремля офицер видит в возможном недовольстве среди представителей российской элиты. Затянувшаяся война может усугублять противоречия между властью и людьми, чьи финансовые интересы зависят от стабильности системы.

"После зимы откроется окно возможностей, и мы увидим, в чью пользу всё сложится. Если мы их прижмём, и россияне захотят переговоров, вряд ли придётся о чём-то с ними договариваться", - подчеркнул командир.

Война России против Украины - что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настоящий прорыв в мирном процессе возможен только после личной встречи глав государств, предложив новый формат переговоров с участием Дональда Трампа или при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава МИД также отметил, что делегация США уже восемь раз посещала Москву, однако Украина непоколебимо придерживается принципа "ничего об Украине без Украины".

До этого переговоры представителей США, стран E3, Еврокомиссии, Украины и НАТО в Майами завершились досрочно, из-за чего второй день встречи так и не состоялся. Отмечается, что саммит проходил в закрытом клубе Shell Bay Club и был посвящен вопросам деэскалации, подготовки к зимнему периоду, обеспечения энергетической стабильности, возобновления экспорта зерновых и предоставления гарантий безопасности для Украины и Европы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, который анонсировал двухдневные переговоры в США с представителями американской администрации и спецпосланниками, в состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Официально сообщалось, что к консультациям также должна присоединиться европейская команда, после чего украинская делегация сразу вернется в Киев.

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Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, издаваемая в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединённых Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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