"Это был ответ Путина": Зеленский высказался об энергетическом перемирии

Президент Украины призвал Вашингтон усилить давление на Москву.

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Зеленский раскрыл истинное лицо "перемирия" с Кремлем / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина не наносила ударов по энергообъектам России

Россия, в свою очередь, атаковала газовую инфраструктуру

Энергетическое перемирие должно предусматривать взаимное прекращение ударов

Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру после заявления президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Украина воздержалась от ударов по энергетическим объектам РФ, но Москва не продемонстрировала готовности соблюдать договоренности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

"Мы никогда не сообщаем, что будем делать дальше в рамках наших операций. Прошлой ночью мы не наносили ударов по каким-либо энергетическим объектам на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не наносили удары, пока Россия наносила удары по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам", - заявил Зеленский.

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По словам президента, украинские войска не наносили ударов по российским энергетическим объектам, ожидая реализации инициативы Трампа. В то же время Россия продолжила удары по украинской энергетической инфраструктуре, в частности по газовым объектам и заправочным станциям.

"Думаю, это был ответ Путина президенту Трампу. И сигналы от России прозвучали очень четко: они ничего не знают об энергетическом перемирии. Жаль, потому что они всегда находят причины, чтобы не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно усилить давление на Россию", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что энергетическое перемирие должно предусматривать взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Он также заявил, что Украина готова не наносить удары по российским энергетическим предприятиям, если Россия прекратит аналогичные удары.

"Если Россия не будет наносить удары по нашим энергетическим предприятиям, мы не будем наносить удары по этим предприятиям", - сказал президент.

В то же время Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Москву, поскольку, по его словам, действия России свидетельствуют о нежелании поддержать предложенное прекращение огня.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Зеленский ответил на призывы Трампа провести выборы в Украине

Президент Украины заявил, что готов к проведению президентских выборов, однако для их организации необходимо как минимум 60 дней безопасных условий. Так он ответил на призывы президента США Дональда Трампа провести новые выборы в Украине.

"Если президент Трамп хочет сменить лидера в Украине, он должен знать, что сменить его может только наш народ", - заявил Зеленский.

По словам президента, главным препятствием для проведения выборов остаются российские атаки беспилотниками и ракетами, которые представляют угрозу для избирателей. Он подчеркнул, что для организации голосования необходимо обеспечить безопасность избирательной инфраструктуры и граждан.

"Я готов к выборам. Нам действительно нужно не менее 60 дней для обеспечения безопасности инфраструктуры, чтобы подготовиться к выборам", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в последний раз лично общался с Трампом в конце сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В интервью Зеленский также подчеркнул человеческие жертвы российской войны. По его словам, российские удары ежедневно убивают от 20 до 30 мирных жителей.

"Мы хотим как можно скорее закончить эту войну", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность прекращения огня как первого шага к завершению войны.

"Прекращение огня - это хороший первый шаг с обеих сторон. Это очень важно", - сказал президент.

Стоит ли серьезно воспринимать новое перемирие Трампа - мнение эксперта

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока не свидетельствуют о реальном прогрессе в переговорах. Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва остановит атаки на украинскую энергетику, рассказал Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, нынешнее заявление Трампа фактически повторяет его пост от 14 сентября, в то время как российские войска продолжают атаковать Украину.

"Прямо сейчас, когда Трамп это написал, на столицу направляются 45 реактивных "Шахедов", в частности на энергетические объекты. Поэтому серьезно относиться к его заявлению на данный момент не стоит", - заявил Чаленко.

Эксперт подчеркнул, что для введения энергетического перемирия необходимо согласовать конкретные условия и определить объекты, на которые будут распространяться договоренности. Эти вопросы должны прорабатываться на военном уровне, в частности в ходе трехсторонних переговоров. О реальном прогрессе можно будет говорить только после того, как Россия подтвердит готовность прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США объявил о достижении энергетического перемирия между РФ и Украиной. Трамп опубликовал сообщение о немедленном вступлении перемирия в силу на платформе Truth Social и призвал стороны не нарушать его.

Президент Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины получили соответствующие приказы относительно режима прекращения ударов по энергетике. Он подчеркнул готовность не наносить удары.

Бывший руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил о нанесении удара по ТЭЦ в пригороде Харькова. Он отметил, что Путин нарушил энергетическое перемирие почти сразу после объявления.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является одним из основных информационных каналов США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США.

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