"Время упущено": политолог сказал, можно ли добиться энергетического перемирия с РФ

Не стоит ожидать скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике, однако определенные шансы остаются, считает Игорь Чаленко.

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Какой рычаг может заставить Путина прекратить удары / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы эксперта:

Украина вступает в сложную зиму

Быстрое энергетическое перемирие маловероятно

Перспективы достижения договоренностей зависят от позиции России

Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорого достижения договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными. В то же время шанс на энергетическое перемирие ещё есть, однако для этого нужна политическая воля Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт. видео дня

В то же время он не исключает, что договоренностей всё же удастся достичь. Для этого, как подчеркнул Чаленко, прежде всего необходима политическая воля России, ведь Украина уже неоднократно демонстрировала готовность к прекращению огня.

Чаленко считает, что для продвижения переговоров Украине, вероятно, придется искать дополнительные дипломатические каналы. В частности, одним из возможных направлений он назвал Германию, которая пытается наладить контакты с Россией.

Еще одним потенциальным посредником может стать Индия. По словам эксперта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о предложениях индийской стороны относительно более широкого формата договоренностей, предусматривающего не только энергетическое, но и морское перемирие.

"Поэтому, возможно, именно индийское направление в перспективе могло бы сработать", - предположил Чаленко.

В то же время эксперт подчеркнул, что дипломатические усилия предпринимаются в условиях, когда Россия не демонстрирует готовности отказаться от дальнейших агрессивных действий. Поэтому перспективы прекращения ударов по энергетической инфраструктуре в значительной степени будут зависеть от позиции Кремля и результатов международных переговоров.

Что предусматривает новое энергетическое перемирие

Так называемое энергетическое перемирие между Украиной и Россией, о котором заявил президент США Дональд Трамп, касается лишь прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам обеих стран. Как пишет Axios со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, защита электростанций и энергосетей может стать предметом отдельной договоренности, если стороны прекратят атаки на НПЗ.

Карта НПЗ в России / Инфографика: Главред

В США описывают принцип соглашения формулой "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод". В то же время Киев подчеркивает неравенство такого обмена: у Украины есть только один НПЗ, который из-за российских обстрелов не работает на полную мощность, тогда как Россия располагает разветвленной сетью нефтеперерабатывающих предприятий. Украинская сторона, в свою очередь, заинтересована прежде всего в защите энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

"Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", - заявил представитель Украины, подчеркнув, что страна импортирует дизельное топливо и газ.

По данным Axios, Дональд Трамп ожидает, что Владимир Зеленский будет придерживаться предложенных условий. В то же время Москва пока не ответила, согласится ли она на перемирие.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 11 октября Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Он призвал стороны его соблюдать.

Президент Зеленский в ответ сообщил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике. Президент также подтвердил, что ВСУ получили приказ воздерживаться от таких ударов при наличии соответствующей договоренности.

Бывший руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия нарушила объявленное перемирие, нанеся удар по энергетической инфраструктуре. В качестве примера он привел удар по ТЭЦ в Харькове.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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