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США и Европа готовят мирный план для Украины: WP назвало 4 главных пункта

Виталий Кирсанов
13 октября 2026, 11:36
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США рассчитывают, что комплексный подход позволит не только остановить боевые действия, но и создать условия для долгосрочной стабильности в регионе.
США и Европа готовят мирный план для Украины
США и Европа готовят мирный план для Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

Что написано в материале The Washington Post:

  • Четыре ключевых пункта мирного плана
  • Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ
  • Перспективы мирного соглашения остаются неопределенными

США и европейские страны разрабатывают комплексный план завершения войны в Украине, который предусматривает взаимные уступки, гарантии безопасности и масштабную программу послевоенного восстановления. Одним из главных препятствий остается вопрос оккупированных территорий. Одновременно Вашингтон добивается от Киева прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

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По данным издания, американские и европейские переговорщики пытаются сформировать пакет договоренностей, который позволит сторонам оценить перспективы после окончания войны и создаст условия для территориального компромисса. При этом предлагаемые решения не будут полностью соответствовать первоначальным военным целям ни Украины, ни России.

Один из американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, объяснил, что задача заключается в расширении повестки обсуждения за пределы территориального вопроса. По его словам, сторонам необходимо показать, какие экономические и политические перспективы откроются после завершения боевых действий, чтобы побудить их пойти на уступки.

Новый этап дипломатических усилий активизировался после шестичасовой встречи во Флориде, состоявшейся в минувшую пятницу. Переговоры организовали спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Во встрече участвовали украинские представители, а также чиновники из Великобритании, Франции и Германии. Переговоры прошли в гольф-клубе Shell Bay в Голливуде, принадлежащем Уиткоффу.

Четыре ключевых пункта мирного плана

По информации американского чиновника, обсуждаемый пакет договоренностей состоит из четырех основных направлений. Вашингтон рассчитывает, что комплексный подход позволит не только остановить боевые действия, но и создать условия для долгосрочной стабильности в регионе.

1. Восстановление Украины.

Первым элементом станет программа послевоенного восстановления. Всемирный банк совместно с инвестиционной компанией BlackRock намерен разработать механизм финансирования потребностей Украины.

Средства планируют направить на восстановление разрушенных территорий, поддержку семей погибших и раненых военнослужащих, а также возрождение украинской экономики.

Американские переговорщики попросили Киев подготовить подробные расчеты необходимых расходов и гарантии прозрачного использования средств. По данным WP, Украина пока не предоставила окончательные оценки, однако ожидается, что это произойдет в ближайшие дни, если переговорный процесс продолжится.

2. Гарантии безопасности.

Второй составляющей должны стать обязательства США и европейских государств оказать Украине военную помощь в случае нового нападения России.

Американский чиновник сравнил предполагаемые гарантии с пятой статьей НАТО, которая предусматривает коллективную реакцию союзников на вооруженное нападение на одного из участников альянса.

В то же время Москва должна будет обсудить с европейскими странами собственные требования в сфере безопасности. Конкретные параметры этих договоренностей пока не определены.

3. Экономические и энергетические договоренности.

Третье направление предусматривает возможное экономическое сближение России, Украины и европейских стран. Среди обсуждаемых вариантов - строительство трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу с распределением части доходов между Москвой и Киевом.

По словам американского чиновника, реализация такого проекта могла бы снизить расходы европейских стран на энергоресурсы.

Кроме того, предполагается обсудить долгосрочный доступ России к европейскому энергетическому рынку, а также механизм и сроки возможного снятия действующих экономических санкций.

4. Территориальный компромисс.

Наиболее сложным вопросом остается будущее оккупированных украинских территорий.

Согласно обсуждаемому сценарию, Россия должна согласиться прекратить боевые действия по нынешней линии фронта, которую участники переговоров называют "линией контроля". При этом Украине, вероятно, придется учитывать фактический контроль Москвы над захваченными территориями, включая часть Донбасса.

Однако окончательные параметры возможного территориального урегулирования пока не согласованы. Дополнительную сложность создает изменчивая ситуация на фронте: линия соприкосновения постоянно корректируется из-за локальных продвижений и отступлений войск.

Почему Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ

Одним из спорных вопросов переговоров стало требование Вашингтона к Украине и России прекратить взаимные атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Для Москвы выполнение такого условия может оказаться менее сложным, поскольку крупнейший украинский НПЗ уже получил серьезные повреждения в результате российских ударов. Для Киева же отказ от атак означает ограничение одного из инструментов воздействия на российскую экономику.

"Очевидно, что способность украинцев наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам влияет на российскую экономику. Это усилило позиции Зеленского на переговорах", - заявил европейский дипломат.

По информации американского чиновника, во время переговоров во Флориде Кушнер и Уиткофф призвали украинскую сторону прекратить удары по российским НПЗ. При этом они предупредили, что Трамп намерен заключить соглашение о поставках российского дизельного топлива.

Источник утверждает, что за последние месяцы представители США примерно шесть раз обращались к Киеву с подобной просьбой на фоне резкого роста цен на дизель.

После того как президент Украины Владимир Зеленский не поддержал это предложение, Трамп заключил соглашение о поставках дизельного топлива из России. По оценке авторов материала, решение американского лидера было направлено в том числе на снижение стоимости топлива перед промежуточными выборами в США.

Зеленский назвал действия Трампа "слабыми". В ответ американский президент пригрозил прекратить разведывательную поддержку Украины. Европейский дипломат, комментируя значение американской помощи, отметил, что ее возможности "трудно воспроизвести".

Один из американских чиновников заявил, что в случае согласия Зеленского остановить удары по НПЗ Вашингтон готов вернуться к дальнейшим переговорам с Москвой.

Почему перспективы мирного соглашения остаются неопределенными

Несмотря на разногласия вокруг дизельной сделки, европейские лидеры, по данным WP, не намерены отказываться от дипломатического процесса, который ведут Кушнер и Уиткофф.

"Сейчас настал момент снизить напряженность в ситуации и вернуться к работе", - заявил европейский дипломат.

Необходимость урегулирования объясняется масштабом потерь и истощением ресурсов сторон. Согласно приведенным в материале оценкам, общие потери России убитыми и ранеными превысили 1,4 млн человек. Великобритания оценила российские потери за август примерно в 42 тысячи военнослужащих - около 1400 человек в день.

На этом фоне зимой противостояние может еще сильнее сместиться в экономическую плоскость. Обе стороны будут стремиться нанести противнику максимальный ущерб, что повышает риски для энергетической инфраструктуры и гражданского населения.

При этом в материале отмечается, что стремление Трампа завершить войну пока не привело к достижению договоренностей с Москвой. Европейский дипломат, ссылаясь на разведывательные данные, выразил сомнение в готовности российского руководства к мирному урегулированию.

"Путин не выглядит так, будто он серьезно настроен на мир", - заявил собеседник издания.

Автор WP также считает, что соглашение о поставках российского дизеля, которое может ослабить действие санкционных ограничений, рискует предоставить Москве дополнительные экономические возможности для продолжения войны.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В чем может заключаться истинный интерес США - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что договоренность США о закупке российского дизельного топлива может быть связана не с дефицитом топлива, а с возможностью заработать на его перепродаже. На фоне ослабления санкций против российского дизельного топлива и призывов Вашингтона к Украине прекратить удары по российским НПЗ отношения между Киевом и Белым домом остаются напряженными.

В интервью Главреду эксперт отметил, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире и обеспечивают почти 20% мирового экспорта. Поэтому потребность в российском дизеле для покрытия внутреннего дефицита вызывает сомнения. По его предположению, топливо могли приобрести со скидкой, чтобы впоследствии перепродать дороже на мировом рынке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с трудностями дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп не хочет начинать полномасштабную наземную операцию из-за её политических последствий накануне выборов в Конгресс, однако дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Соглашение о поставках дизельного топлива из РФ в США - новости по теме

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не будет ослаблять давление на Россию и готовит новые ограничительные меры. Она сообщила о намерении ЕС принять самый масштабный пакет санкций с начала войны в ответ на соглашение между США и Россией.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что соглашение об экспорте российского дизельного топлива поможет вернуть Москву за стол переговоров по завершению войны в Украине. Американские представители признали украинским чиновникам, что предыдущие попытки добиться начала полноценных мирных переговоров не принесли ожидаемых результатов.

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Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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