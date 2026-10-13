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Дизельная сделка с Кремлем: Reuters объяснил настоящий замысел Трампа

Виталий Кирсанов
13 октября 2026, 08:11
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Соглашение предполагает поставку более 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива на американский и международные рынки.
Reuters объяснил настоящий план Трампа
Reuters объяснил настоящий план Трампа / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Daniel Torok, wikimedia.org/Julmin

Вы узнаете:

  • Что предусматривает дизельная сделка и почему ее критикуют в США
  • Почему остаются сомнения в готовности Путина к миру

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что соглашение об экспорте российского дизельного топлива поможет вернуть Москву за стол переговоров по завершению войны в Украине. Американские представители признали украинским чиновникам, что предыдущие попытки добиться начала полноценных мирных переговоров не принесли ожидаемых результатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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По данным агентства, специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер во время встречи с украинскими представителями в Майами заявили, что российский диктатор Владимир Путин пока не готов обсуждать прекращение войны. В Вашингтоне надеются, что сделка по дизелю позволит возобновить трехсторонние переговоры.

Предполагается, что соглашение может сделать позицию Кремля более гибкой. Кроме того, оно должно продемонстрировать Москве готовность Трампа к сотрудничеству с Россией и тем самым создать условия для дальнейшего диалога.

Что предусматривает дизельная сделка и почему ее критикуют в США

Соглашение предполагает поставку более 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива на американский и международные рынки. Инициатива вызвала недовольство части американских законодателей, которые считают, что Москва получит дополнительные средства для продолжения войны, не принимая при этом никаких обязательств по ее завершению.

Несмотря на критику, Трамп публично выступил в защиту договоренностей, назвав их "правильным выбором для американского народа".

Американский президент объясняет свое решение необходимостью снизить цены на энергоносители в США. Стоимость топлива стала серьезной политической проблемой для Республиканской партии накануне промежуточных выборов, от результатов которых будет зависеть контроль над Конгрессом.

Еще одной целью Трампа было добиться прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США неоднократно заявлял, что такие атаки способствуют росту мировых цен на топливо. При этом многие эксперты связывают основную причину подорожания энергоресурсов с войной в Иране.

Как отмечает Reuters, американская сторона рассчитывала использовать сделку как аргумент в дальнейших переговорах с Кремлем. Логика заключалась в следующем: если Украина прекратит атаковать российскую нефтяную инфраструктуру, а США пойдут навстречу Москве в вопросе экспорта дизеля, Россия также должна будет предпринять ответные шаги.

Таким образом, Вашингтон рассчитывает получить от Кремля встречные уступки и создать условия для возобновления переговорного процесса.

Почему остаются сомнения в готовности Путина к миру

Попытки администрации Трампа склонить Москву к переговорам предпринимались и ранее. В частности, Вашингтон рассматривал возможность ослабления санкций против России и обсуждал потенциальные соглашения в сфере полезных ископаемых.

Однако эти инициативы не привели к существенному пересмотру ключевых требований Кремля и не убедили российскую сторону согласиться на всеобъемлющее соглашение о прекращении огня, пишет Reuters.

Более того, источник, близкий к Кремлю, заявил агентству, что Путин согласится вернуться за стол переговоров лишь после получения оставшихся 11% территории Донбасса. По словам собеседника издания, российский лидер сможет представить захват этой территории внутри страны как победу.

Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла, что не намерена передавать России дополнительные территории. При этом прекращение боевых действий по существующей линии фронта могло бы стать основой для дальнейшего мирного урегулирования.

Таким образом, несмотря на стремление Вашингтона возобновить переговоры с помощью экономических уступок, перспективы достижения соглашения по-прежнему зависят от готовности Москвы пересмотреть свои территориальные требования.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В чем может заключаться истинный интерес США - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что договоренность США о закупке российского дизельного топлива может быть связана не с дефицитом топлива, а с возможностью заработать на его перепродаже. На фоне ослабления санкций против российского дизельного топлива и призывов Вашингтона к Украине прекратить удары по российским НПЗ отношения между Киевом и Белым домом остаются напряженными.

В интервью Главреду эксперт отметил, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире и обеспечивают почти 20% мирового экспорта. Поэтому потребность в российском дизеле для покрытия внутреннего дефицита вызывает сомнения. По его предположению, топливо могли приобрести со скидкой, чтобы впоследствии перепродать дороже на мировом рынке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с трудностями дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп не хочет начинать полномасштабную наземную операцию из-за её политических последствий накануне выборов в Конгресс, однако дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Соглашение о поставках дизельного топлива из РФ в США - новости по теме

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не будет ослаблять давление на Россию и готовит новые ограничительные меры. Она сообщила о намерении ЕС принять самый масштабный пакет санкций с начала войны в ответ на соглашение между США и Россией.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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