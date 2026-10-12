Трамп защищает соглашение с Путиным и переводит стрелки на ЕС: Мерц резко ответил

Канцлер призвал усилить давление на Кремль и заверил Украину в поддержке со стороны Германии и ЕС.

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Трамп оправдал соглашение с Путиным и обвинил Евросоюз / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Офис президента Украины, скриншот из видео

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Трамп защитил соглашение с РФ об экспорте дизельного топлива

Президент убежден, что действует в интересах США

Мерц назвал соглашение неприемлемым

Президент США Дональд Трамп встал на защиту соглашения с Россией об экспорте российского дизельного топлива. Он заявил, что принял такое решение в интересах американцев. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Европейский Союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, и обвинил СМИ в недостаточном внимании к этой теме.

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"Я сделал правильный выбор для американского народа - Америка всегда превыше всего", - написал президент США.

Какова реакция Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на договоренность Вашингтона и Москвы об экспорте российского дизельного топлива.

"Мы принимаем к сведению соглашение между Соединёнными Штатами и Россией об экспорте дизельного топлива. Для Германии и Европы такое решение неприемлемо", - подчеркнул Мерц, передаёт Clash Report.

По словам канцлера, Россия начнет вести серьезные переговоры только при условии усиления давления. Поэтому Берлин не планирует отменять санкции против Москвы. Мерц также отметил, что после последних российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре санкционное давление на Кремль необходимо усиливать.

Отдельно канцлер Германии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заверил, что Киев и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Берлина и Европейского Союза.

"В этой ситуации президент Зеленский может рассчитывать на поддержку Германии. Он также может рассчитывать на поддержку Европы. Мы поддерживаем Украину и будем и впредь совместно работать в рамках Европейского Союза над достижением справедливого и прочного мира, который обеспечит как свободу Украины, так и безопасность Европы", - заявил Мерц.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В чем может заключаться истинный интерес США - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что договоренность США о закупке российского дизельного топлива может быть связана не с дефицитом топлива, а с возможностью заработать на его перепродаже. На фоне ослабления санкций против российского дизельного топлива и призывов Вашингтона к Украине прекратить удары по российским НПЗ отношения между Киевом и Белым домом остаются напряженными.

В интервью Главреду эксперт отметил, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире и обеспечивают почти 20% мирового экспорта. Поэтому потребность в российском дизеле для покрытия внутреннего дефицита вызывает сомнения. По его предположению, топливо могли приобрести со скидкой, чтобы впоследствии перепродать дороже на мировом рынке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с трудностями дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп не хочет начинать полномасштабную наземную операцию из-за её политических последствий накануне выборов в Конгресс, однако дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Соглашение о поставках дизельного топлива из РФ в США - новости по теме

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не будет ослаблять давление на Россию и готовит новые ограничительные меры. Она сообщила о намерении ЕС принять самый масштабный пакет санкций с начала войны в ответ на соглашение между США и Россией.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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