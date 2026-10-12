Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп защищает соглашение с Путиным и переводит стрелки на ЕС: Мерц резко ответил

Руслана Заклинская
12 октября 2026, 21:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Канцлер призвал усилить давление на Кремль и заверил Украину в поддержке со стороны Германии и ЕС.
Трамп защищает соглашение с Путиным и переводит стрелки на ЕС: Мерц резко ответил
Трамп оправдал соглашение с Путиным и обвинил Евросоюз / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Трамп защитил соглашение с РФ об экспорте дизельного топлива
  • Президент убежден, что действует в интересах США
  • Мерц назвал соглашение неприемлемым

Президент США Дональд Трамп встал на защиту соглашения с Россией об экспорте российского дизельного топлива. Он заявил, что принял такое решение в интересах американцев. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Европейский Союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, и обвинил СМИ в недостаточном внимании к этой теме.

видео дня

"Я сделал правильный выбор для американского народа - Америка всегда превыше всего", - написал президент США.

Какова реакция Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на договоренность Вашингтона и Москвы об экспорте российского дизельного топлива.

"Мы принимаем к сведению соглашение между Соединёнными Штатами и Россией об экспорте дизельного топлива. Для Германии и Европы такое решение неприемлемо", - подчеркнул Мерц, передаёт Clash Report.

По словам канцлера, Россия начнет вести серьезные переговоры только при условии усиления давления. Поэтому Берлин не планирует отменять санкции против Москвы. Мерц также отметил, что после последних российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре санкционное давление на Кремль необходимо усиливать.

Отдельно канцлер Германии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заверил, что Киев и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Берлина и Европейского Союза.

"В этой ситуации президент Зеленский может рассчитывать на поддержку Германии. Он также может рассчитывать на поддержку Европы. Мы поддерживаем Украину и будем и впредь совместно работать в рамках Европейского Союза над достижением справедливого и прочного мира, который обеспечит как свободу Украины, так и безопасность Европы", - заявил Мерц.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В чем может заключаться истинный интерес США - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что договоренность США о закупке российского дизельного топлива может быть связана не с дефицитом топлива, а с возможностью заработать на его перепродаже. На фоне ослабления санкций против российского дизельного топлива и призывов Вашингтона к Украине прекратить удары по российским НПЗ отношения между Киевом и Белым домом остаются напряженными.

В интервью Главреду эксперт отметил, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире и обеспечивают почти 20% мирового экспорта. Поэтому потребность в российском дизеле для покрытия внутреннего дефицита вызывает сомнения. По его предположению, топливо могли приобрести со скидкой, чтобы впоследствии перепродать дороже на мировом рынке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с трудностями дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп не хочет начинать полномасштабную наземную операцию из-за её политических последствий накануне выборов в Конгресс, однако дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Соглашение о поставках дизельного топлива из РФ в США - новости по теме

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не будет ослаблять давление на Россию и готовит новые ограничительные меры. Она сообщила о намерении ЕС принять самый масштабный пакет санкций с начала войны в ответ на соглашение между США и Россией.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине дизтопливо Дональд Трамп Владимир Путин Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Харькове от удара РФ сложился подъезд пятиэтажки: людей ищут под завалами

В Харькове от удара РФ сложился подъезд пятиэтажки: людей ищут под завалами

22:58Украина
Россия атакует Киев баллистикой: в столице прогремели взрывы - что известно

Россия атакует Киев баллистикой: в столице прогремели взрывы - что известно

22:21Украина
Мощный удар FP-7: появились детали первого применения баллистики по РФ

Мощный удар FP-7: появились детали первого применения баллистики по РФ

22:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая

Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая

Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятен

Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятен

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Гороскоп на сегодня, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

Гороскоп на сегодня, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Последние новости

23:57

США могут "отрезать" Киев от данных по запуску ракет: что говорят у Зеленского

23:10

Камилла пожаловалась на Карла III: как король раздражает жену перед сном

23:03

Один метод утепления грозит серьезным ущербом: в чем скрытая опасностьВидео

22:59

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

22:58

В Харькове от удара РФ сложился подъезд пятиэтажки: людей ищут под завалами

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
22:21

Россия атакует Киев баллистикой: в столице прогремели взрывы - что известно

22:11

Мощный удар FP-7: появились детали первого применения баллистики по РФ

22:00

"Ловелас": девушка Цымбалюка рассказала, какой он на самом деле

21:57

Трамп защищает соглашение с Путиным и переводит стрелки на ЕС: Мерц резко ответил

Реклама
21:34

Нужен Кондратюк: продюсер рассказал, что помешало карьере Козловского

21:10

Тест на IQ: нужно найти единственный четырехлистный клевер за 37 секунд

21:06

"Самые сильные позиции за долгое время": Зеленский рассказал об успехах ВСУ

20:59

В НАТО спрогнозировали агрессию Кремля и раскрыли план разгрома РФ

20:01

В Украине увеличили объем отключений света: графики на 13 октября

19:53

Дрон попал в 25-этажку в Киеве: погибла женщина, есть пострадавшие

19:53

В стиралке нашли одну скрытую функцию: как запустить и на что влияетВидео

19:52

P. Diddy ранен в тюрьме: рэпера срочно отправили в больницу

19:42

Не "барахолка" и не "блошиный рынок": как правильно сказать на украинском языке

19:34

Россияне пытаются проникнуть в важный город: комбат раскрыл тактику врага

19:10

Невзлин раскрыл главный подвох "энергетического перемирия" Трампа и Путинамнение

Реклама
19:09

Советская власть вырезала целые страницы из трудов Вернадского: что именно её пугалоВидео

18:50

Отмена санкций против РФ: появился прогноз нового сговора Трампа с Путиным

18:48

В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь из автомата

18:47

"Это был ответ Путина": Зеленский высказался об энергетическом перемирии

18:45

Плесень портит внешний вид дома: как быстро очистить фасад копеечным средствомВидео

18:42

Главная ошибка дачников: названы места, где деревья становятся проблемойВидео

18:22

Пена не спасёт от мышей: эксперты объяснили, как защитить гараж с наступлением холодов

18:08

"Завершили отношения": скандальная Maruv внезапно развелась спустя 14 лет брака

18:03

Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятенВидео

18:02

Опытные хозяйки прикрепляют к краю кастрюли прищепку — для чего

18:02

Россия атаковала Винницу: в соцсетях пишут о попадании в фабрику Roshen

17:33

Переговоры о мире требуют нового формата: Сибига назвал условие для прорыва

17:33

"Время упущено": политолог сказал, можно ли добиться энергетического перемирия с РФ

17:22

Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

17:13

Зачем осенью накрывать грядки картоном: что произойдет с сорняками к весне

17:03

"Страниц Playboy жительница" Астафьева прочитает Радиодиктант 2026 - реакция сети

16:47

Удары по энергетике продлятся до зимы: что может заставить РФ пойти на перемирие

16:27

"Недорогой ремонт квартир в Киеве": за какие ошибки Google блокирует профиль компании

16:26

Зацветут пышнее, чем в прошлом году: какие три растения нужно обрезать в октябре

16:24

Перекапывать или нет: что делать с горчицей осенью, чтобы весной почва была рыхлаяВидео

Реклама
16:15

Как выбрать пальто на осень 2026: блогер дала простую инструкциюВидео

16:04

Душевая занавеска покрылась желтизной и плесенью: как вернуть ей опрятный видВидео

16:01

Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

16:01

Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

15:28

Даже устаревший жир отпадет сам: как очистить микроволновку за несколько минут

15:25

В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

15:22

Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

14:59

Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожаяВидео

14:54

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Овнам - отпустить, Тельцам - верный путь

14:48

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять