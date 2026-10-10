Новый скандал между Вашингтоном и Киевом: почему Трамп пошел на сделку с Путиным

Американский чиновник заявил, что Зеленский проигнорировал как минимум шесть просьб Белого дома остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Трамп заключил сделку с Путиным по дизелю из-за нежелания Украины прекратить удары по НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

О чем пишет Axios:

Сделка Трампа и Путина спровоцировала кризис между Киевом и США

На встрече в Майами обсудили гарантии безопасности и членство в ЕС

Украина предлагала обмен отказа от атак на НПЗ на защиту энергетики

Президент США Дональд Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

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"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Сам украинский президент в интервью Axios после объявления договоренностей подчеркнул, что для него это стало полной неожиданностью.

"Это несправедливо и нечестно", - так Зеленский охарактеризовал решение Вашингтона, назвав его неоправданным подарком Путину.

Эффект от украинской кампании против российской нефтепереработки оказался ощутимым: удары последних месяцев вызвали энергетический кризис в РФ, а Москва в ответ запретила экспорт дизеля. Это дополнительно разогрело мировой рынок дизельного топлива, который и без того находился под давлением из-за войны в Иране.

Киев предлагал Трампу и его посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру компромиссную формулу - отказ от атак на НПЗ в обмен на прекращение российских ударов по украинским электростанциям. Белый дом на это не пошел: по словам американского чиновника, Трамп требовал односторонней остановки, поскольку удары разгоняли цены на топливо в США, и не считал их равноценными российским обстрелам украинской энергосистемы.

Восемь часов в Майами и спор о разведданных

В пятницу украинская переговорная команда провела с Уиткоффом и Кушнером восьмичасовые переговоры, где ей сообщили: президент США планирует разговор с Путиным и снятие санкций с российского экспорта дизеля. Решение объяснили тем, что Киев многократно не реагировал на просьбы прекратить удары, которые напрямую бьют по американским потребителям.

Украинский представитель утверждает, что во время встречи прозвучала угроза - Трамп может отрезать Украину от американских разведданных, если ситуация не изменится. Американская сторона эту версию опровергает и настаивает, что речь шла о другом: США остаются сильным партнером, который поставляет боеприпасы и разведывательную информацию, поэтому Киев не должен действовать во вред американцам.

"Удары по НПЗ причиняют боль России, но они причиняют боль и Соединенным Штатам", - отметил американский чиновник.

Гарантии безопасности, Евросоюз и молчание Путина

Основной блок переговоров в Майами с участием украинских и европейских дипломатов американская сторона оценивает как конструктивный. Центральной темой были гарантии безопасности, которые США, Европа и НАТО должны предоставить Украине в рамках соглашения о завершении войны, а также новые предложения по территориальным развязкам.

Уиткофф и Кушнер представили послевоенный пакет: механизмы финансирования восстановления, воссоздания украинской армии и варианты покрытия бюджетного дефицита, вызванного войной. Отдельно участники обсуждали дорожную карту вступления Украины в ЕС и будущий формат отношений с НАТО, а также идею послевоенной архитектуры безопасности между Европой и Россией, приемлемой для обеих сторон.

Посланники также проинформировали партнеров о возможных энергетических сделках с Москвой, которые, по расчетам Вашингтона, должны сбить цены и подтолкнуть Кремль к уступкам. Следующий шаг - вероятные визиты в Москву и Киев уже на этой неделе, хотя пятничный конфликт может скорректировать эти планы.

"Путин бьет [по Украине] сильно, но мы считаем, что он открыт к разговору о завершении войны. Мы хотим выработать новое предложение, которое будет для него достаточно приемлемым, чтобы он остановился", - сказал американский чиновник.

Впрочем, 90-минутный телефонный разговор лидеров США и России не дал Вашингтону того, на что он рассчитывал. Как сообщил журналистам советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, российский президент не взял на себя обязательства возобновить переговоры с Киевом, сославшись на украинские удары по Москве и другим городам во время российских парламентских выборов, которые, по его словам, сделали невозможным немедленное возвращение к переговорному процессу.

"Президент сказал: мы подумаем, когда эти переговоры могут быть возобновлены", - добавил Ушаков.

Украина поразила более 51% российских НПЗ

По данным Министерства обороны, Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, подобные удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", – сообщает пресс-служба.

Как отмечается, совсем недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ. Последствия украинских операций не всегда видны сразу. Но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

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НПЗ в России / Инфографика: Главред

​Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над завершением войны России против Украины и ожидает её скорого завершения. Процесс мирного урегулирования якобы уже близится к завершению.

"Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это то, что я считал самым простым для меня, но мы завершили восемь войн, и это тоже произойдет уже в ближайшее время", - заявил Трамп.

9 октября специальные представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с представителями Украины.

На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны путем переговоров пока недостижимо.

В ответ Зеленский призвал США открыть Украине доступ к Starlink над территорией России и предупредил о китайском аналоге для Кремля. По словам Рубио, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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