"Зашийте России рот": Зеленский ответил Рубио на слова о тупике в войне

Президент призвал США открыть Украине Starlink над территорией России и предупредил о китайском аналоге для Кремля.

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Зеленский призвал США открыть доступ к Starlink для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Президент не согласился с тем, что война зашла в дипломатический тупик

Киев просит США открыть доступ к Starlink над территорией России

Китай может передать России аналог Starlink

Президент Владимир Зеленский не согласился с госсекретарем США Марко Рубио, который назвал войну в Украине стратегическим тупиком без перспектив переговорного урегулирования. Вместо этого глава государства призвал усилить экономическое давление на Россию и открыть Украине доступ к Starlink над российской территорией. Об этом он заявил во время совместного визита с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Эдом Милибендом в Прилуки 8 октября, сообщает Новости.LIVE.

Ранее в тот же день Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini заявил, что пока не видит перспектив урегулирования путем переговоров. По его словам, россияне считают победой полный контроль над Донецкой областью, а Украина такое условие отвергает.

видео дня

"Мы слышали о очень многих разных случаях во время войны. Очень много безвыходных ситуаций, сложных моментов и так далее. Мы сами - люди, лидеры, политики - сами загоняем себя в угол… Понимаете, нельзя договариваться с россиянами, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой - говорить, что мы находимся в каком-то дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот", - заявил Зеленский.

Президент убежден, что ситуацию нельзя объяснять лишь дипломатическими трудностями, пока с Россией параллельно обсуждаются будущие экономические проекты. Ключевым шагом он назвал санкции, которые ограничат Москве доступ к технологиям и производству оружия.

"Не кормите их своими продажами. Просто введите санкции на их оружие. Откройте Starlink. Нам, для Украины", - подчеркнул глава государства.

Почему Киев просит разрешить использование Starlink в небе над Россией

В качестве аргумента Зеленский привел пример Ближнего Востока: по его словам, во время ответного удара по Ирану Starlink работал, а Израиль полностью контролировал воздушное пространство.

"Там всё работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном", - напомнил президент.

Он настаивает, что речь идет об обороне, а не об эскалации, а для Вашингтона такая помощь ничего не стоит. Контроль над небом, по мнению Зеленского, способен заставить Кремль вернуться к переговорам.

"Просто контролировать небо для того, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите", - пояснил Зеленский.

Starlink / Инфографика: Главред

Китайская альтернатива для России

Отдельно президент предупредил, что Китай приближается к созданию собственной спутниковой системы, которая может стать альтернативой Starlink, и способен передать её России. Европейцы разрабатывают похожие решения, но, по словам Зеленского, пока далеки от нужного результата.

"И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что потеряет всё. Через три, два месяца - всё потеряет. А мы ждём, когда китайцы разработают аналог и передадут его россиянам. Ну так где же здесь правда, где здесь честность? Где здесь тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием", - убежден глава государства.

Переговоры о войне: Клочок назвал конкретный сигнал реального прогресса

Готовность США и Европы ослабить санкции против России может стать конкретным признаком перехода переговоров о войне в Украине в содержательную фазу. Речь идет, в частности, о возможном смягчении ограничений в сфере энергетики и возвращении российской нефти и газа на европейский рынок. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По мнению эксперта, пока западные столицы не сделали заявлений, которые свидетельствовали бы о готовности к такому шагу. В то же время именно вопрос санкций, по его оценке, Москва будет пытаться продвигать в ходе контактов с Вашингтоном.

"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов отменить санкции против России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул Клочок.

Отдельным показателем продвижения переговоров эксперт считает согласованность позиций США и Европы. По его словам, Москва уже работает над тем, чтобы обсуждение санкций происходило одновременно в Вашингтоне и Брюсселе.

"Они уже обсуждают это с американцами. Причем это должно происходить синхронно - в Вашингтоне и Брюсселе. Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается", - добавил Клочок.

В настоящее время, по его оценке, основной процесс заключается в привлечении европейских стран к переговорному формату. Клочок считает, что после контактов с Киевом представители США должны учитывать позиции Великобритании, Германии и Франции.

"Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести до Трампа: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать. А главный интерес Европы - чтобы война не дошла до них", - подчеркнул эксперт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Starlink для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом поднял вопрос об использовании Starlink для нанесения ударов по России. Американский президент переадресовал эту просьбу Илону Маску, не дав конкретного ответа относительно спутниковой системы. Вечером 22 сентября украинские переговорщики также должны были встретиться с представителями Франции, Германии и Великобритании.

Зеленский также рассказал, что Украина работает над собственной спутниковой системой, подобной Starlink. Глава государства пояснил, что некоторые страны будут делиться технологиями с Россией, поэтому Киеву справедливо предоставить возможность наносить удары по РФ с помощью Starlink. Передачу таких технологий России ожидают в конце этого года или в начале следующего.

Госсекретарь США Марко Рубио 6 октября заявил, что вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Главным направлением американской политики в отношении Украины он назвал прекращение войны. Для членства Украины в Альянсе требуется единодушие всех союзников.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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