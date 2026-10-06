ПВО Украины недоукомплектована на 25%: в ВС рассказали, чего не хватает больше всего

По словам заместителя командующего ВВС полковника Юрия Черевашенко, силы ПВО в Украине недоукомплектованы на 25 %.

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Насколько укомплектована ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: Командование ВВС ВСУ/Facebook, МВД Украины

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Укомплектованность Сил ПВО превышает 75%

Главный дефицит - средства поражения воздушных целей

Пилотов переводят на реактивные дроны-перехватчики

Силы противовоздушной обороны Украины недоукомплектованы примерно на четверть - показатель укомплектованности превышает 75%. Об этом во время заседания временной следственной комиссии заявил заместитель командующего Воздушными силами, полковник Юрий Черевашенко, сообщает УНИАН.

По словам полковника, критической ситуации с кадрами в подразделениях нет. Он объяснил это результатами кампаний, которые позволили удержать летный состав и предотвратить переход пилотов и молодежи в другие компоненты Сил обороны.

Дефицит - в средствах, а не в людях

Ключевым вызовом для противовоздушной обороны в командовании называют не кадры, а технологическую плоскость. Черевашенко подчеркивает: не хватает именно средств поражения воздушных целей, и только после того, как этот вопрос будет решен, наработанные решения начнут масштабироваться.

Летчиков готовят к новой специализации

Часть кадрового ресурса в Воздушных силах планируется направить на новое направление, еще часть - вернуть к работе из резерва.

"Мы понимаем, что значительную часть имеющихся пилотов мы переквалифицируем в пилотов реактивных БПЛА-перехватчиков. Мы понимаем, что сможем быстро восполнить потери тех, кто не сможет пилотировать реактивные дроны, за счет бывших пилотов, база данных которых у нас имеется. И мы уже начинаем эту работу с ними по дальнейшему привлечению к таким проектам", - отметил Черевашенко.

Помимо этого направления, в Воздушных силах прорабатывают ещё несколько сценариев восполнения нехватки личного состава, детали которых заместитель командующего публично раскрывать отказался.

Какова цель российских ударов - ISW

Страна-агрессор Россия готовит новую масштабную кампанию дальних ударов по украинской энергетике зимой, рассчитывая таким образом добиться политических уступок от Киева на фоне отсутствия значительного прогресса российских войск на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российская стратегия опиралась на предположение, что постепенное продвижение армии РФ в конечном итоге истощит украинские оборонные возможности. Этот подход Москва рассматривала как основу для достижения своих целей в войне.

Однако динамика боевых действий в 2026 году, по данным ISW, не соответствует ожиданиям Кремля. Аналитики отмечают, что с марта российские войска имеют близкие к нулю чистые территориальные завоевания, тогда как украинские силы проводили контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Отдельно ISW обращает внимание на ситуацию вблизи Лимана. Украинская операция "Вивальди" привела к продвижению Сил обороны к северу от города и, по оценке института, сорвала российские планы по окружению укрепленной линии обороны в Донецкой области.

На этом фоне российскому военно-политическому руководству приходится корректировать оценки ситуации. ISW связывает проблемы российской армии также с тем, что командование получало преувеличенные доклады о ходе боевых действий, что могло искажать представление Кремля о реальном положении дел.

В результате Москва, по оценке аналитиков, может все больше полагаться на удары по критической инфраструктуре Украины. ISW уже отмечал, что Киев готовит энергосистему к ожидаемой интенсивной зимней кампании РФ против энергетической сети.

Украинская ПВО - последние новости по теме

Как писал Главред, Украина перестраивает подходы к защите Киева в связи с изменением характера российских воздушных атак. Речь идет о координации авиации, подразделений ПВО и мобильных огневых групп, а также о масштабировании технологий для уничтожения новых типов дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины по итогам визита министра обороны Украины Евгения Хмары на командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области.

Впоследствии советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) пояснил, что заявление главы Минобороны о перестройке работы ПВО с целью уничтожения вражеских целей еще на подлете к Киеву касалось узкого сегмента угроз - реактивных беспилотников и дешевых реактивных ракет.

Напомним, Канада присоединится к европейской антибаллистической программе Freyja и готовит с Украиной масштабное соглашение о беспилотниках Drone Deal.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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