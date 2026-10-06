РФ готовится ударить по Украине: Зеленский получил важное предупреждение от разведки

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Зеленский предупредил о подготовке РФ к массированному удару / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявлений Зеленского:

Разведка сообщила о подготовке РФ к массированному удару

Украина уже готовит противодействие и усиливает защиту ключевых объектов

Самой сложной проблемой остается защита от баллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка передала обновленную информацию о подготовке России к массированному удару.

По его словам, украинские службы уже определили первоочередные задачи и готовят соответствующие меры противодействия. Об этом Зеленский сообщил после селекторной конференции с членами правительства, военными и представителями ключевых служб.

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"Члены правительства совместно с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики. Сегодня получили обновленную информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим меры противодействия. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!" - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, во время совещания министр обороны и командующий Воздушными силами доложили о распределении средств противовоздушной обороны и организации рубежей прикрытия определенных ключевых объектов.

Глава государства отметил, что Украина обеспечивает необходимую амуницию для F-16, средства перехвата и противоракеты. В то же время наиболее сложной остается ситуация с антибаллистическими средствами, поставки которых зависят от партнеров.

Отдельно Зеленский сообщил о российских ударах по украинским больницам в Краматорске и Кривом Роге в течение суток.

"Службы сработали, и важно, что во всех наших регионах на каждую такую ситуацию следует оперативная реакция ГСЧС Украины. Спасибо за профессиональную работу!" - отметил президент

Также правительство совместно с областными властями подготовило дополнительные логистические решения в ответ на российские удары по украинской логистике.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит удары по энергетике - что известно

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть направлены на широкий спектр объектов, в частности на электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Наиболее чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена вывести из строя три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют ракетные удары по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что российская оккупационная армия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением самолетов стратегической авиации. Атака может произойти в ночь на 7 октября - в день рождения российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что Россия теоретически способна вновь нанести Украине комбинированный массированный удар с использованием ракет и беспилотников. Однако, по оценке военного эксперта Олега Жданова, возможности российской стратегической авиации сейчас ограничены.

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О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

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