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Зеленский анонсировал мощный пакет ПВО от Канады: что получит Украина

Алексей Тесля
10 сентября 2026, 21:54
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Канада и Украина заключили соглашение о поставках критически важных ракет-перехватчиков ПВО.
Ночью ПВО уничтожило 14 российских ракет
Владимир Зеленский рассказал об усилении ПВО Украины / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Главное:

  • Канада готова присоединиться к антибаллистической программе Freyja
  • Оттава поможет Киеву с ракетами-перехватчиками для ПВО

Канада присоединится к европейской антибаллистической программе Freyja и готовит с Украиной масштабное соглашение о беспилотниках Drone Deal.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни, которые состоялись во время визита украинского лидера в Оттаву.

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"Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе Freyja, предоставив свои технологии. Это шаг необходимый и своевременный. Также будут дополнительные оборонные поставки", – написал Зеленский.

По его словам, стороны очень содержательно обсудили перспективные двусторонние проекты в сфере обороны и экономики. "В частности, сейчас наши команды прорабатывают drone deal. Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем выйти на полноценное соглашение", – сообщил Зеленский.

Главы государств также обсудили насущные потребности в обеспечении финансовой и военной устойчивости Украины на 2026 и 2027 годы.

Ракеты-перехватчики для Украины

Канада и Украина заключили соглашение о поставках критически важных ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны в рамках механизма JUMPSTART на сумму 350 миллионов канадских долларов, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Сегодня, когда мы встречаемся, Россия без разбора усиливает свою варварскую воздушную войну, без разбора атакуя гражданское население. Противовоздушная оборона Украины становится все более важной. И именно поэтому сегодня Канада и Украина заключили соглашение о поставках критически важных ракет-перехватчиков ПВО через механизм JUMPSTART. Этот пакет оборудования стоимостью 350 миллионов канадских долларов поможет защитить народ Украины, ее инфраструктуру и небо", – сказал Карни во время пресс-конференции вместе с Зеленским.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Patriot в Украине: когда может появиться свое производство

После слов Дональда Трампа о потенциальном создании в Украине производства ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot специалисты начали оценивать реальные сроки запуска такого предприятия.

Быстро реализовать подобный проект будет крайне сложно. Для начала Украине необходимо получить доступ к соответствующим технологиям и организовать производственную базу. Кроме того, потребуется закупить и смонтировать специальное оборудование, привлечь инженеров и других специалистов, а также выстроить надежную систему поставок комплектующих.

Если необходимые договоренности будут достигнуты в сжатые сроки, а подготовительные работы начнутся без серьезных задержек, выпуск первых ракет украинского производства теоретически может стартовать ориентировочно через один-два года.

Необходимость ускорения этого направления становится особенно заметной на фоне расширения российского производства баллистических боеприпасов. В частности, речь идет о ракетах, используемых оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Офис Президента Украины

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