У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

Ограничения будут действовать до отмены военного положения и распространяются на все земельные участки в пределах полосы.

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Особый режим вдоль границы с РФ и Беларусью / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Правительство закрыло 1 км полосы вдоль границы с РФ и Беларусью

Запрещен въезд, проживание и передвижение лиц

В километровой полосе вдоль границы со страной-агрессором Россией и Беларусью введен специальный пограничный режим. Об этом сообщили в ГПСУ.

"17 августа 2026 года Правительством принято постановление КМУ № 1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления КМУ от 27 июля 1998 г. № 1147". В настоящее время оно уже вступило в силу, и органы охраны государственной границы приступили к внедрению установленных норм. Им на период действия военного положения на земельных участках шириной 1 км вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью устанавливается специальный пограничный режим", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что в пределах указанной территории запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также проведение работ, не связанных с отражением вооруженной агрессии против Украины, обороной или охраной государственной границы.

В ГПСУ добавили, что установленные ограничения распространяются на все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы.

Существует ли угроза со стороны Беларуси

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов заявил, что открытие полноценного второго фронта со стороны Беларуси маловероятно, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя.

По его словам, Россия способна устроить провокации в обход самого Александра Лукашенко, опираясь на своих сторонников в военном руководстве Беларуси.

"Возможно, это будет провокация под чужим флагом. И здесь Лукашенко будет бессилен, потому что ее могут осуществить, не согласовывая с ним, а договорившись на местах с лояльными к России генералами в генеральном штабе белорусской армии", - подчеркнул он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на границе с Беларусью - что известно

Как сообщал Главред, на территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Несмотря на это, украинская разведка не фиксирует признаков того, что Минск готовится к непосредственному вступлению в войну против Украины.

Также известно, что Беларусь разворачивает возле села Якимовка в Гомельской области железнодорожную инфраструктуру, способную принимать военные эшелоны, - это происходит в нескольких десятках километров от украинской границы.

Кроме того, Беларусь начала формировать новую десантно-штурмовую бригаду недалеко от украинской границы. Подразделение будет дислоцироваться вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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