Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

Эксперт считает, что белорусский лидер даже побоится предоставить России территорию для запуска "Шахедов"

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Откроет ли Беларусь новый фронт / Коллаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.by

Главное из заявлений эксперта:

Лукашенко не будет втягивать Беларусь в войну против Украины

Белорусский диктатор маневрирует между лояльностью к РФ и страхом эскалации

Путин не пойдет на широкую мобилизацию до завершения выборов

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины, хотя Россия была бы заинтересована в более активном использовании белорусского направления. Такое мнение в интервью "Главред" высказал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

"Что касается Беларуси — Путин, конечно, очень хотел бы использовать это направление. Но Лукашенко на это не пойдет. Он, несмотря на свою полную лояльность к России, не хочет втягивать белорусов в войну против Украины, потому что понимает, чем это может для него закончиться", — отмечает Рейтерович. видео дня

По словам эксперта, Лукашенко и в дальнейшем будет маневрировать и делать громкие заявления, однако будет избегать шагов, которые могли бы втянуть Беларусь в войну против Украины. Рейтерович считает, что белорусский лидер даже побоится предоставить России территорию для запуска "Шахедов" или других подобных атак.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Пойдет ли РФ на усиление мобилизации

"Что касается мобилизации в России — Путин не пойдет на широкую всеобщую мобилизацию до сентября, потому что впереди выборы. Они могут усилить то, что уже делают сейчас. Но это кардинально не изменит ситуацию так, как им хотелось бы", — констатирует эксперт.

По словам Рейтеровича, новых инструментов для достижения своих целей у России нет. Он считает, что ядерное оружие Кремль применять не будет, поэтому РФ и в дальнейшем будет делать ставку на массовые штурмы и другие методы, которые использовала ранее.

"Путину понадобится какая-то победа любой ценой. Он может пожертвовать огромным количеством людей ради этой победы. Это единственное, что у него сейчас есть", — подытожил Рейтерович.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Александр Лукашенко не прекратит работу российских ретрансляторов на территории Беларуси, которые помогают направлять удары дронов по Украине, это сделают украинские военные.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в своём недавнем выступлении подчеркнул отсутствие намерения отправлять белорусскую армию на войну против Украины. Пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что официальная позиция заключается в стремлении к миру и непричастности к боевым действиям.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое непосредственное вовлечение Минска в войну повлечет за собой серьезные последствия для Беларуси. Он акцентировал внимание именно на том, что резкое обострение военной активности с территории Беларуси приведет к целенаправленным ударам по ключевым объектам на ее территории.

Зачем РФ оказывает давление на Беларусь — комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Кремль рассматривает возможное участие белорусской армии в войне как инструмент давления на украинское военное командование. По его словам, сама вероятность вовлечения Минска используется Москвой для усиления напряженности на северном направлении.

Эксперт добавил, что такие действия преследуют четко определенную цель — создание дополнительных угроз для Украины.

"Все это делается с целью растяжения наших ресурсов", — указал он.

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О личности: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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