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"Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

Алексей Тесля
19 июня 2026, 20:24
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На территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов.
'Недели будет достаточно': Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум
Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот з YouTube

Главное из заявлений Зеленского:

  • В Беларуси работают ретрансляторы, корректирующие атаки дронов РФ
  • Лукашенко за неделю должен отключить ретрансляторы - корректировщики БпЛА
  • Если Беларусь этого не сделает, тогда эту проблему Украина решит сама

Президент Владимир Зеленский скептически оценивает слова белорусского диктатора Александра Лукашенко о нежелании быть втянутым в войну РФ с Украиной.

На совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой он отметил, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов по украинской территории, и призвал его демонтировать их, в противном случае пообещал, что Украина самостоятельно решит эту проблему.

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"Когда господин Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в войну, он должен быть честным, по крайней мере перед своим народом, потому что не он может быть втянут в войну – в нее может быть втянута вся его страна, втянута Россией: они с первых дней этой войны убивали детей и взрослых – ракеты летели из Беларуси, из его страны. И тогда он тоже звонил и извинялся, и говорил, что я это не контролировал, Россия действовала на своей территории. И, безусловно, я в это не верю, но он об этом уже говорил", – сказал глава украинского государства.

Он отметил, что РФ сейчас будет продолжать подталкивать Лукашенко к этой войне, и тот "понимает, что Украина будет отвечать".

Главное требование Украины

"Не нужно лишних слов. У него сегодня на вышках стоят ретрансляторы – российские ретрансляторы, белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно по населению. Там у нас сейчас нет такого сильного фронта, как на границе Украины и Беларуси. Там убивают мирных жителей. Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это убрать? Зачем слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику", – сказал президент Украины.

Зеленский убежден, что Лукашенко хватит недели, чтобы это сделать. "Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Почему я говорю "недели"? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", – сказал он.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

Также президент Украины убежден, что Лукашенко может остановить поставки нефтепродуктов, которые используются российскими оккупантами в войне против Украины.

"Точно так же, как и его, например, нефтеперерабатывающая промышленность. Мы делаем все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять соответствующий дизель и нефть своей армии. Потому что все это тратится против нас. Он сегодня главный поставщик или один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах. И именно он это контролирует", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее Лукашенко извинился перед Зеленским за свои предыдущие резкие высказывания в его адрес и заверил, что никаких военных действий со стороны Беларуси, в частности с его стороны, ожидать не следует. Отдельно он подчеркнул, что Беларусь не намерена осуществлять военные действия против Украины. Он также отметил, что считает неприемлемым распространение войны между Украиной и РФ на территорию Беларуси и не заинтересован во вступлении в войну: "Мы много раз говорили, что абсолютно неприемлемо, чтобы война между Украиной и Россией перекинулась на территорию Беларуси".

По его словам, Беларусь "очень уязвима в военном плане", поэтому не желает вступать в войну. "Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию, Беларусь окажется беззащитной перед украинскими военными, как открытая ладонь", – сказал Лукашенко.

В ОП предупредили Минск о последствиях агрессии

В последнее время заявления самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу российско-украинской войны стали значительно менее резкими и более осторожными.

Как отметил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такая смена риторики может свидетельствовать о том, что белорусские власти осознают потенциальные последствия и риски, связанные с возможным участием страны в конфликте на стороне России.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

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О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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