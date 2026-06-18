У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

Минск учитывает риски возможного вовлечения страны в боевые действия, говорит Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/u-lukashenko-budut-problemy-v-op-napomnili-o-celyah-dlya-udarov-v-belarusi-10773983.html Ссылка скопирована

У Владимира Зеленского прокомментировали риторику Александра Лукашенко / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Важное из заявлений Подоляка:

Минск учитывает риски возможного вовлечения страны в войну

Сценарий прямого вступления Беларуси в войну представляется маловероятным

Лукашенко старается дистанцироваться от идеи участия в конфликте

В последние месяцы риторика самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко вокруг войны России против Украины стала заметно более сдержанной.

Подобная осторожность может указывать на то, что Минск учитывает риски возможного вовлечения страны в боевые действия на стороне Кремля, рассказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу.

видео дня

Он отметил, что сценарий прямого вступления Беларуси в войну представляется маловероятным. По его мнению, этому препятствует совокупность факторов — от военной неподготовленности до внутренней политической ситуации в стране.

Он также обратил внимание на то, что текущие заявления Лукашенко существенно отличаются от его прежней агрессивной риторики в адрес Украины. Теперь белорусский лидер, напротив, старается дистанцироваться от идеи участия в конфликте и подчеркивает отсутствие подобных планов.

По оценке Подоляка, подобная смена тона связана с пониманием реальной уязвимости Беларуси в случае прямого столкновения. Он считает, что страна находится в зоне потенциального поражения из-за наличия у Украины широкого арсенала дальнобойных средств, способных быстро поражать критическую инфраструктуру.

"Его не втянут в войну. Лукашенко, похоже, все-таки вернулся к адекватности. Осознал, что территория Беларуси намного меньше и ее можно полностью прострелить. Количество дальнобойных средств поражения настолько велико, что достаточно быстро можно полностью уничтожить всё, что нужно будет уничтожить в Беларуси", - говорит он.

При этом советник ОП подчеркнул, что белорусское общество изначально не демонстрировало поддержки полномасштабной войны в той степени, в какой это наблюдается в России. Он добавил, что втягивание страны в конфликт может вызвать серьёзное внутреннее напряжение и политические последствия, сопоставимые с событиями 2020 года.

Отдельно Подоляк прокомментировал сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, назвав их частью информационной кампании.

При этом он отметил, что такие информационные вбросы постепенно теряют эффективность на международном уровне, поскольку механизмы распространения российской пропаганды стали широко известны и легко распознаются.

/ Инфографика: Главред

Эксперты оценили потенциальные риски для Киева и Житомира

По мнению ряда военных аналитиков, армия Беларуси на данный момент не располагает достаточными ресурсами для самостоятельного проведения масштабных наступательных операций и имеет ограниченные возможности для участия в продолжительных боевых действиях высокой интенсивности.

В то же время основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев, ссылаясь на данные разведки, допускает, что российское руководство может рассматривать территорию Беларуси как одно из потенциальных направлений для будущих военных сценариев. По его словам, в таком случае возможна координация действий между российскими силами и белорусскими военными подразделениями.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред