Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

- Пенсионеры старше 65 лет могут рассчитывать на повышение выплат
- Названы главные условия для повышения пенсии
В Украине пенсионеры старше 65 лет могут рассчитывать на повышение выплат при выполнении определённых условий.
Закон определяет, что минимальная пенсия для граждан этого возраста с 2018 года составляет 40% от минимальной зарплаты, но не может быть ниже прожиточного минимума для людей с утратой трудоспособности, пишет На пенсии.
Для получения увеличения необходимо:
- быть не младше 65 лет;
- уже получать пенсионные выплаты — по возрасту, инвалидности, за выслугу лет или в случае потери кормильца;
- иметь достаточный страховой стаж: минимум 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- размер текущей пенсии должен быть меньше 40% от минимальной зарплаты (в 2025 году с учётом доплаты, установленной постановлением Кабмина №209, это 3 758 гривен);
- не работать официально и не вести предпринимательскую деятельность.
Таким образом, повышение направлено на поддержку пожилых граждан с большим трудовым опытом, чьи пенсии остаются на низком уровне.
Начисление пенсии: важный момент
При расчёте пенсии в стаж засчитываются не все годы обучения — решающим фактором является период, в который проходило обучение. В Пенсионном фонде уточняют, что порядок учета стажа в Украине определяется различными нормами закона, и они применяются в зависимости от конкретных дат.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
