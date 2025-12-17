Укр
Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

Алексей Тесля
17 декабря 2025, 01:25
2
Повышение направлено на поддержку пожилых граждан с большим трудовым опытом, чьи пенсии остаются на низком уровне.
Появилось важное пояснение насчет выплаты пенсий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Пенсионеры старше 65 лет могут рассчитывать на повышение выплат
  • Названы главные условия для повышения пенсии

В Украине пенсионеры старше 65 лет могут рассчитывать на повышение выплат при выполнении определённых условий.

Закон определяет, что минимальная пенсия для граждан этого возраста с 2018 года составляет 40% от минимальной зарплаты, но не может быть ниже прожиточного минимума для людей с утратой трудоспособности, пишет На пенсии.

Для получения увеличения необходимо:

  • быть не младше 65 лет;
  • уже получать пенсионные выплаты — по возрасту, инвалидности, за выслугу лет или в случае потери кормильца;
  • иметь достаточный страховой стаж: минимум 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • размер текущей пенсии должен быть меньше 40% от минимальной зарплаты (в 2025 году с учётом доплаты, установленной постановлением Кабмина №209, это 3 758 гривен);
  • не работать официально и не вести предпринимательскую деятельность.

Таким образом, повышение направлено на поддержку пожилых граждан с большим трудовым опытом, чьи пенсии остаются на низком уровне.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
/ Главред - инфографика

Начисление пенсии: важный момент

При расчёте пенсии в стаж засчитываются не все годы обучения — решающим фактором является период, в который проходило обучение. В Пенсионном фонде уточняют, что порядок учета стажа в Украине определяется различными нормами закона, и они применяются в зависимости от конкретных дат.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

