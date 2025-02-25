С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии: Шмыгаль назвал точные суммы повышений

Ключевые тезисы Шмыгаля:
Пенсии для более 10 млн украинцев вырастут на 11,5%
Минимальное повышение составит 100 грн, а максимальное - до 1500 грнвидео дня
С 1 марта 2025 года в Украине состоится ежегодная индексация пенсий. Выплаты для более 10 миллионов пенсионеров вырастут на 11,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания Кабмина.
"Как и обещали, с 1 марта проводим индексацию пенсий. Это уже третья индексация во время полномасштабной войны, и это является одним из наших инструментов поддержки наименее защищенных граждан. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%", - рассказал он.
По его словам, минимальный размер повышения пенсии составит 100 гривен. В то же время для того, чтобы честно распределить финансы и поддержать тех, кто получает наименьшие выплаты, ввели максимальный лимит повышения пенсий.
"Чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, вводим максимальный размер индексации - до 1500 гривен", - отметил премьер.
Индексация пенсий в Украине - последние новости
Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий с коэффициентом 1,10. Общие расходы Пенсионного фонда на год составят 908,2 млрд гривен.
Однако индексация пенсий, запланированная на 1 марта 2025 года, не коснется всех пенсионеров. Как пояснил адвокат Иван Хомич, без пересмотра выплат останутся пенсионеры, которым назначили пенсию с 1 января 2025 года, и гражданские пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2021-2024 годах.
Как сообщал Главред, украинские пенсионеры в возрасте 70, 75 и 80 лет получат ежемесячные доплаты к пенсии: 300, 456 и 570 гривен соответственно. Надбавка начисляется автоматически, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.
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Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.
До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
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