С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии: Шмыгаль назвал точные суммы повышений

Минимальная сумма повышения пенсий составит не менее 100 гривен.

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Шмыгаль рассказал, на сколько вырастут пенсыъ с 1 марта / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Ключевые тезисы Шмыгаля:

Пенсии для более 10 млн украинцев вырастут на 11,5%

Минимальное повышение составит 100 грн, а максимальное - до 1500 грн видео дня

С 1 марта 2025 года в Украине состоится ежегодная индексация пенсий. Выплаты для более 10 миллионов пенсионеров вырастут на 11,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания Кабмина.

"Как и обещали, с 1 марта проводим индексацию пенсий. Это уже третья индексация во время полномасштабной войны, и это является одним из наших инструментов поддержки наименее защищенных граждан. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%", - рассказал он.

По его словам, минимальный размер повышения пенсии составит 100 гривен. В то же время для того, чтобы честно распределить финансы и поддержать тех, кто получает наименьшие выплаты, ввели максимальный лимит повышения пенсий.

"Чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, вводим максимальный размер индексации - до 1500 гривен", - отметил премьер.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий с коэффициентом 1,10. Общие расходы Пенсионного фонда на год составят 908,2 млрд гривен.

Однако индексация пенсий, запланированная на 1 марта 2025 года, не коснется всех пенсионеров. Как пояснил адвокат Иван Хомич, без пересмотра выплат останутся пенсионеры, которым назначили пенсию с 1 января 2025 года, и гражданские пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2021-2024 годах.

Как сообщал Главред, украинские пенсионеры в возрасте 70, 75 и 80 лет получат ежемесячные доплаты к пенсии: 300, 456 и 570 гривен соответственно. Надбавка начисляется автоматически, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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