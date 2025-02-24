До 54 000 грн помощи: кто из украинцев может получить выплаты уже в феврале

Вкратце:
- Жители Донбасса могут получить новые выплаты
- ОО назвала условия получения денежной помощи
В феврале 2025 года жители нескольких громад Донецкой области могут подать заявку на получение многоцелевой денежной помощи. Об этом сообщает общественная организация "Ответственные граждане".
Помощь доступна жителям Святогорской, Лиманской и Дружковской громад Краматорского района. Финансирование происходит в рамках проекта LIVES 3.0, направленного на поддержку людей, пострадавших от войны.
Кто может получить выплаты?
Подать заявку могут домохозяйства, которые соответствуют следующим критериям:
- территориально проживают в указанных выше населенных пунктах Краматорского района, как местное население, так и ВПЛ;
- у которых совокупный доход всех членов семьи составляет менее 6 318 грн на человека в месяц;
- проживающих в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или являются бездомными;
- домохозяйства, где есть люди с инвалидностью;
- где есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- где есть только один из родителей (отец или мать), где есть дети в возрасте до 18 лет;
- где есть беременные женщины/женщины, которые кормят грудью;
- где есть пожилые люди (от 60 лет);
- домохозяйство возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 60 лет) без других взрослых;
- где есть безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, не имеющие пенсии, других источников дохода;
- домохозяйства, где есть лица с тяжелыми хроническими болезнями.
Какую сумму можно получить?
Ежемесячная выплата составляет 3 600 грн на каждого члена домохозяйства. Финансовая помощь предоставляется на три месяца, то есть всего 10 800 грн на человека.
Максимально могут получить помощь до 5 человек в домохозяйстве, что составляет до 54 000 грн.
Отбор будет осуществляться по:
- месту жительства;
- составу семьи;
- социальному статусу;
- уровню дохода.
Заявку нужно подать через онлайн-форму.
Регистрация не гарантирует получение выплат, поскольку ресурсы ограничены. Приоритет будет предоставляться тем, кто имеет наибольшую потребность.
Экономические нововведения для украинцев в феврале - последние новости
Главред ранее уже сообщал, какие украинцы получат финансовую помощь в феврале. Размер выплат может составлять до десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.
В то же время украинцев предупредили о резком росте цен на продукты. На стоимость будет влиять, по данным аналитиков, ситуация с электроэнергией и инфляция.
А вот тариф на свет станет меньше. По данным Минэнерго, льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт⋅ч будет действовать на первые 2000 кВт⋅ч ежемесячно, независимо от общего объема потребления.
Больше экономических новостей:
- Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию
- Не только вследствие индексации: у кого увеличится пенсия уже в марте
- Цены "взлетят" до 5%: в марте несколько овощей "ударят по карману" украинцев
Что такое социальная помощь?
Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред