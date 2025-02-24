До 54 000 грн помощи: кто из украинцев может получить выплаты уже в феврале

Некоторым гражданам Украины выделят финансовую помощь на несколько месяцев.

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Кто получит средства и какие условия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Жители Донбасса могут получить новые выплаты

ОО назвала условия получения денежной помощи

В феврале 2025 года жители нескольких громад Донецкой области могут подать заявку на получение многоцелевой денежной помощи. Об этом сообщает общественная организация "Ответственные граждане".

Помощь доступна жителям Святогорской, Лиманской и Дружковской громад Краматорского района. Финансирование происходит в рамках проекта LIVES 3.0, направленного на поддержку людей, пострадавших от войны.

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Кто может получить выплаты?

Подать заявку могут домохозяйства, которые соответствуют следующим критериям:

территориально проживают в указанных выше населенных пунктах Краматорского района, как местное население, так и ВПЛ;

у которых совокупный доход всех членов семьи составляет менее 6 318 грн на человека в месяц;

проживающих в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или являются бездомными;

домохозяйства, где есть люди с инвалидностью;

где есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

где есть только один из родителей (отец или мать), где есть дети в возрасте до 18 лет;

где есть беременные женщины/женщины, которые кормят грудью;

где есть пожилые люди (от 60 лет);

домохозяйство возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 60 лет) без других взрослых;

где есть безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, не имеющие пенсии, других источников дохода;

домохозяйства, где есть лица с тяжелыми хроническими болезнями.

Какую сумму можно получить?

Ежемесячная выплата составляет 3 600 грн на каждого члена домохозяйства. Финансовая помощь предоставляется на три месяца, то есть всего 10 800 грн на человека.

Максимально могут получить помощь до 5 человек в домохозяйстве, что составляет до 54 000 грн.

Отбор будет осуществляться по:

месту жительства;

составу семьи;

социальному статусу;

уровню дохода.

Заявку нужно подать через онлайн-форму.

Регистрация не гарантирует получение выплат, поскольку ресурсы ограничены. Приоритет будет предоставляться тем, кто имеет наибольшую потребность.

Экономические нововведения для украинцев в феврале - последние новости

Главред ранее уже сообщал, какие украинцы получат финансовую помощь в феврале. Размер выплат может составлять до десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.

В то же время украинцев предупредили о резком росте цен на продукты. На стоимость будет влиять, по данным аналитиков, ситуация с электроэнергией и инфляция.

А вот тариф на свет станет меньше. По данным Минэнерго, льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт⋅ч будет действовать на первые 2000 кВт⋅ч ежемесячно, независимо от общего объема потребления.

Больше экономических новостей:

Что такое социальная помощь? Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".

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