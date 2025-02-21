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Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию

Даяна Швец
21 февраля 2025, 11:52
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Выплаты пенсий могут быть остановлены в нескольких случаях.
Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию
Что нужно знать каждому пенсионеру / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем речь:

  • Почему пенсионерам могут прекратить выплаты
  • Что делать, если перестали начислять пенсию

Часть украинских пенсионеров может потерять право на получение пенсионных выплат по ряду причин. Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет обстоятельства, при которых выплаты могут быть прекращены.

Пенсию могут остановить в следующих случаях:

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  • если при оформлении выплат были использованы недостоверные документы;
  • в случае выезда пенсионера на постоянное проживание в страну, с которой Украина не имеет пенсионного соглашения;
  • в случае смерти пенсионера.

Кроме того, если пенсионер в течение года не пользуется своей банковской картой для получения пенсии - не снимает средства, не оплачивает покупки - выплаты могут быть приостановлены.

Чтобы возобновить пенсионные выплаты, достаточно лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда Украины. Дополнительное заявление в случае остановки выплат из-за отсутствия идентификации не требуется.

Для удобства пенсионеров предусмотрено несколько способов идентификации, в том числе дистанционных:

  • через "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг Пенсионного фонда;
  • с помощью видеосвязи.

Те, кто находится за рубежом, могут пройти идентификацию в дипломатических учреждениях Украины.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине изменили формулу для расчета выплат. Минсоцполитики определит коэффициент и порядок индексации пенсий, а окончательное решение примет Кабмин в конце месяца.

Кроме этого, 1 марта 2025 года запланирована индексация пенсий в Украине. Юрист Иван Хомич объяснил, кто останется без повышения пенсий.

Также рассказывалось о ТОП-3 самых выгодных мобильных тарифах для пенсионеров. Операторы предлагают специальные тарифы для пожилых людей.

Больше экономических новостей:

Что такое Пенсионный фонд Украины?

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначаетпенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает "Википедия".

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