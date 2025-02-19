Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

Пенсионный фонд Украины утвердил среднюю заработную плату за 2024 год, что повлияет на коэффициент индексации пенсий, который предварительно составит 1,115.

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В Украине изменили формулу для расчета пенсии - что изменится / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Средняя зарплата в 2024 году составила 17 486,60 грн

Коэффициент индексации пенсий составит 1,115

Пенсионный фонд Украины утвердил среднюю заработную плату за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила 17 486,60 грн, что на 22,2% больше, чем в 2023 году. На основе этого показателя коэффициент индексации пенсий составит 1,115.

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Расчет осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а формула учитывает уровень инфляции за 2024 год (12,0%).

Средний показатель заработной платы за 2021-2023 годы составил 13 559,41 грн, а за 2022-2024 годы - 15 057,09 грн.

"Соответственно, показатель роста средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение, составит 11,05%. Таким образом, показатель индексации пенсий составит 11,53% ((12,0% + 11,05%)/2)", - говорится в материале.

Отмечается, что Минсоцполитики определит коэффициент и порядок индексации пенсий, а окончательное решение примет Кабмин в конце месяца. Коэффициент может отличаться от рассчитанного по формуле.

В проекте бюджета Пенсионного фонда на индексацию и дополнительные доплаты предусмотрено 44,7 млрд грн. Индексация пенсий запланирована на 1 марта 2025 года и будет единственным механизмом повышения выплат, других ростов пенсий в 2025 году не предусмотрено.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, весной 2025 года в Украине планируется индексация пенсий, что означает повышение выплат для пенсионеров. Адвокат Иван Хомич объяснил, когда именно это произойдет и каким будет размер повышения.

1 марта 2025 года запланирована индексация пенсий в Украине. Однако, как пояснил адвокат Иван Хомич, некоторые категории пенсионеров не имеют права участвовать в пересмотре выплат.

В Украине с 1 марта 2025 году запланирована индексация пенсий. Ожидается, что в результате выплаты должны вырасти на 10% от их текущего размера. Об этом говорится в проекте бюджета ПФУ. В частности, в бюджете ПФУ учтено проведение перерасчета пенсий и ежемесячных страховых выплат в связи с индексацией. Индексацию будут проводить с коэффициентом 1,10. Общий объем расходов Пенсионного фонда на 2025 год составит 908,2 миллиарда гривен.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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