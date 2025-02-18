Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Потепление скоро накроет Украину, снежный покров растает.

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Погода в Украине - ударит резкое потепление и растает снег/ фото: УНИАН

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Когда в Украине будет потепление

Какой будет погода на протяжении этой недели

Погода в Украине на этой неделе будет оставаться морозной. Температура воздуха будет преимущественно минусовой как ночью, так и днем.

Прошедшие выходные и вся текущая неделя станут самым зимним периодом, возможно, за весь сезон. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию NV.

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Она отметила, что ранее потепление прогнозировалось на эту неделю, однако повышение температуры воздуха отложилось на следующую неделю из-за прохождения 19-20 февраля атмосферного фронта с северо-запада. Этот атмосферный фронт принесет осадки - сначала в северные, западные и центральные области, а затем и в большинстве регионов Украины. Снега станет больше по крайней мере на несколько сантиметров, также в эти дни будет преимущественно облачно.

Синоптик предупредила, что на дорогах местами будет гололедица, и призвала водителей и пешеходов быть осторожными.

Также она отметила, что ближайшие ночи будут холодными, особенно в восточных регионах.

"Ближайшая ночь на востоке - в пределах -11...-16, северо-восток - до -20". Днем будет -1...-8 градусов. На юге и Закарпатье будет теплее: ночью -6...-11, а днем около 0 градусов", - рассказала Птуха.

Посреди недели морозы могут ослабнуть разве что на несколько градусов. Ожидается, что температура воздуха ночью в Карпатах и на востоке нашего государства будет держаться в диапазоне -13...-18 градусов, на остальной территории страны будет -7...-14. Дневная температура будет 0...-7 градусов. В юго-западной части страны, как ожидается, будет теплее - днем от -2 до +3 градусов.

В пятницу, 21 февраля, снова воцарится антициклон, поле высокого давления, поэтому осадков в этот день уже не будет.

Морозная погода будет удерживаться практически до конца недели, все это время будет сохраняться снежный покров.

Когда в Украине потеплеет

Изменения погоды в Укргидрометцентре ожидают аж в начале следующей недели. Именно в тот период времени просматривается тенденция к ощутимому повышению показателей температуры воздуха, отметила Птуха. Вероятнее всего тогда уже начнет таять снег, а дневная температура воздуха чаще будет плюсовой.

Циклон и антициклон - какая разница/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что влупит -30 - синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз. Погода на Закарпатье будет одной из самых теплых. Однако даже там ожидается мороз.

Также ранее сообщалось, что весеннее тепло уже близко - синоптики назвали точную дату потепления в Украине. Морозы отступят, а дневные показатели температуры воздуха будут постепенно расти.

Напомним, стало известно, какой будет весна 2025 года - синоптики дали прогноз. Погода в Украине весной будет на несколько градусов выше нормы.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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