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Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

Виталий Кирсанов
18 февраля 2025, 12:58
313
Морозы отступят, а дневные показатели температуры воздуха постепенно будут расти.
погода
Весеннее тепло уже близко / Фото: facebook.com/tala.didenko

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Весеннее потепление, по предварительным данным, стоит ожидать в Украине с 25 февраля. А в ближайшее время, 19 февраля, продлится еще морозная погода, местами будут небольшие осадки и гололедица. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, морозы отступят, а дневные показатели температуры воздуха постепенно будут расти. Уже на следующей неделе они должны достичь сначала 1-5 градусов тепла, а со временем - +4-9. На западе и юге воздух прогреется до +10 градусов.

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Однако для среды, 19 февраля, Диденко прогнозирует морозную погоду. Ночью ожидается -9-13 градусов, в восточной части - до -12-19 градусов, в западных областях - около -4-10 градусов.

В течение дня по Украине температура будет держаться на отметке -1-6 градусов. На западе, севере и местами в центральных областях вероятен небольшой снег. В это время на юге и востоке будет сухо.

Для столицы синоптик прогнозирует -10 градусов ночью и -1-3 градуса в среду днем.

"На дорогах скользко. Местами возможен небольшой снег", - предупреждает Диденко.

Жителям столицы стоит ожидать потепления также с 25 февраля

Как сообщает Укргидрометцентр, на этой неделе зима будет наверстывать и компенсировать предыдущие теплые месяцы, ведь в ближайшие дни сохранится морозная погода. В среду и четверг через территорию нашей страны пройдет атмосферный фронт, который местами добавит еще несколько сантиметров снега. В большинстве областей сохранится гололедица.

В частности, 19-21 февраля возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью, без угрозы негативных последствий.

По данным синоптиков, в течение 18-20 февраля синоптическая ситуация в Украине будет разной.

Прогноз погоды 19 февраля
Прогноз погоды 19 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 18 числа, погоду без осадков будет определять поле высокого атмосферного давления. В дальнейшем атмосферные фронты с северо-запада обусловят 19 февраля в северных, западных и центральных областях, а 20 февраля в большинстве областей небольшой снег. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Прогноз погоды 20 февраля
Прогноз погоды 20 февраля / Фото: meteo.gov.ua

"В холодной воздушной массе температура будет очень зависеть от прояснений: ночи ожидаем холодными, особенно на востоке, а днем прогнозируем небольшой мороз", - говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, понедельник 17 февраля стал самым холодным днем этой недели. Ночью столбики термометра опустились до -20 градусов мороза в некоторых районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей, в частности, в Карпатах, а также в Луганской области.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение всей недели с 17 по 23 февраля ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха будет на 5 - 9 °С ниже климатической нормы из-за влияния холодной арктической воздушной массы и мощного антициклона.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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