Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

На следующей неделе на территории Украины ожидается длительный период аномально холодной погоды.

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Прогноз погоды в Украине на неделю 17-23 февраля / Фото: pixabay.com

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Какой будет погода в Украине с 17 по 23 февраля

В каких регионах и когда ожидаются сильные морозы

В течение всей недели, с 17 по 23 февраля, ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха будет на 5 - 9 °С ниже климатической нормы из-за влияния холодной арктической воздушной массы и мощного антициклона. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Осадки ожидаются незначительные, местами будет выпадать снег. В отдельных регионах возможны морозы до -20 °С, на дорогах - гололедица.

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Температурные показатели на неделю / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, ночью небольшой снег возможен в западных областях, днем - в центральных и Карпатском регионе. На остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура ночью опустится до -7...-12 °С, в северных и восточных областях, а также в Карпатах до -13...-18 °С, местами до -20 °С. Температура днем составит -3...-8 °С, на юге и Закарпатье -2...+3 °С.

Погода в Украине 17 февраля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, на всей территории Украины сохранится морозная погода. Осадков не ожидается, на дорогах будет оставаться гололедица. Ветер слабый, переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Ночью столбики термометров покажут -8...-13 °С, в северных и восточных областях, а также в Карпатах -14...-19 °С, местами до -21 °С. Температура днем -2...-7 °С, на юге и Закарпатье -2...+3 °С.

Погода в Украине 18 февраля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 19 февраля

В среду, 19 февраля, ночью будет преобладать малооблачная погода без осадков. Днем в западных и северных местах возможен слабый снег. Дороги будут скользкими из-за гололеда. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в северных и западных усиление до 5 - 10 м/с.

Ночью температура опустится до -7...-12 °С, в северных и восточных областях, а также в Карпатах до -13...-19 °С. Днем ожидается -1...-6 °С, в южных регионах и на Закарпатье -3...+2 °С.

Погода в Украине 19 февраля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 20 февраля

В четверг, 20 февраля, ожидается холодная погода. В северных, центральных и южных регионах прогнозируется слабый снег, в остальных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западных и северных регионах северо-западный, 7 - 12 м/с.

Температура ночью опустится до -5...-10 °С, в восточных регионах и Карпатах -11...-16 °С, днем -1...-6 °С, в южных и западных регионах -3...+2 °С.

Погода в Украине 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, существенных осадков не ожидается. Лишь ночью в Крыму возможен слабый снег. Ветер северный, северо-восточный, 5 - 10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15 - 17 м/с.

Ночью температура снизится до -6...-11 °С, в северных и восточных областях и Карпатах -11...-16 °С. Днем ожидается -2...-7 °С, на западе и юге -4...+1 °С.

Погода в Украине 22 и 23 февраля

В выходные, 22 - 23 февраля, антициклон обеспечит преимущественно сухую и морозную погоду. Ночью в западных и центральных возможно возможен туман и изморозь. Ветер слабый, переменных направлений, 3 - 8 м/с. Ночью температура опустится до -7...-12 °С, в северных и восточных областях -12...-18 °С.

Ночью 23 февраля местами до -20 °С. Днем температура составит -2...-8 °С, в южных и западных регионах -3...+2 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, на выходных, 15-16 февраля, в Украине ожидается морозная и снежная погода. 15 февраля атмосферный фронт принесет снегопады в большинство областей, хотя они будут слабыми - снежный покров увеличится до 4 см.

Также 16 февраля в Украине удерживается морозная погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гололеда, что может осложнить движение транспорта. В отдельных областях прогнозируется снег, на южном и юго-востоке - снег с дождем.

Кроме этого, в Украине 17 февраля ожидается морозная погода. Холоднее всего - на северо-востоке, а на юге теплее на 2-5 градусов. Снег пройдет на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине, остальная территория - без осадков. Потепление ожидается после 24 февраля.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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