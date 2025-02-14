Новая волна похолодания и снег накроют Украину: синоптик назвал точную дату

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- Когда в Украине будет похолодание и снег
- Какой будет погода в Украине в выходные, 15 и 16 февраля
Погода в Украине станет холоднее - в выходные, 15 и 16 февраля, новая волна похолодания накроет наше государство.
Очередной период похолодания будет обусловлен поступлением холодного арктического воздуха с севера Европы в южные широты. Температура воздуха снизится по всем областям нашей страны. О погода в Украине на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
На фоне снижения температуры воздуха ожидаются осадки преимущественно в виде снега, в южных и местами центральных областях с дождем.
Ветер будет преимущественно северо-западного направления, в субботу порывистый.
"На дорогах ожидается формирование гололеда и снежного наката, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательнее", - предупредил Кибальчич.
Погода в Украине 15 февраля
В западных областях
В западных областях ночью ожидается небольшой, в Карпатах умеренный снег, днем без существенных осадков. На дорогах будет гололедица, снежный накат.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, в Карпатах до -13 градусов; днем -2...-7, на Закарпатье -2...+3 градуса.
В северных областях
В северной части страны ночью прогнозируется небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, днем -1...-6.
В центральных областях
В центральных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Возможно налипание мокрого снега, метель, слабый гололед. Днем в Днепропетровской и Полтавской областях сохранится небольшой снег, на остальной территории региона без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градусов.
На юге Украины
В южной половине страны ожидается дождь с переходом в мокрый снег. В Приазовье и Крыму местами значительные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица на дорогах.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, в течение дня ожидается снижение до -3...+2.
В восточных областях
В восточных областях ожидается снег, мокрый снег, на Донбассе с дождем. Местами налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градуса.
Погода в Украине 16 февраля
В западных областях
В западных регионах Украины возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов, в Карпатах до -15; днем -1...-6 градусов, на Закарпатье 0...+2.
В северных областях
В северных областях Украины местами будет наблюдаться небольшой снег.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11...-16 градусов, днем будет колебаться в пределах -3...-8.
В центральных областях
В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -7...-12 градусов, днем будет колебаться в пределах -1...-6.
На юге Украины
В южной половине страны прогнозируется сухая и прохладная погода. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9 градусов, днем -4...+1.
В восточных областях
В восточных областях осадков не предвидится. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -10...-15 градусов, днем будет колебаться в пределах -4...-9.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украину идет опасная погода - стало известно, каким регионам приготовиться. Опасные метеорологические явления ожидаются на территории восьми областей.
Также ранее сообщалось, что Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха. Киев вошел в ТОП-20 городов в мире с самым загрязненным воздухом.
Напомним, Украину атаковал затяжной шторм - влупила почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться и "трясет" страну с новой силой.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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