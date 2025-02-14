Новая волна похолодания и снег накроют Украину: синоптик назвал точную дату

На фоне похолодания будут осадки в виде снега, а в некоторых областях - с дождем.

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Погода в Украине - новая волна похолодания и снег накроют Украину/ УНИАН

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Когда в Украине будет похолодание и снег

Какой будет погода в Украине в выходные, 15 и 16 февраля

Погода в Украине станет холоднее - в выходные, 15 и 16 февраля, новая волна похолодания накроет наше государство.

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Очередной период похолодания будет обусловлен поступлением холодного арктического воздуха с севера Европы в южные широты. Температура воздуха снизится по всем областям нашей страны. О погода в Украине на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

На фоне снижения температуры воздуха ожидаются осадки преимущественно в виде снега, в южных и местами центральных областях с дождем.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления, в субботу порывистый.

"На дорогах ожидается формирование гололеда и снежного наката, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательнее", - предупредил Кибальчич.

Погода в Украине 15 февраля

В западных областях

В западных областях ночью ожидается небольшой, в Карпатах умеренный снег, днем без существенных осадков. На дорогах будет гололедица, снежный накат.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, в Карпатах до -13 градусов; днем -2...-7, на Закарпатье -2...+3 градуса.

В северных областях

В северной части страны ночью прогнозируется небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, днем -1...-6.

В центральных областях

В центральных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Возможно налипание мокрого снега, метель, слабый гололед. Днем в Днепропетровской и Полтавской областях сохранится небольшой снег, на остальной территории региона без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градусов.

На юге Украины

В южной половине страны ожидается дождь с переходом в мокрый снег. В Приазовье и Крыму местами значительные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица на дорогах.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, в течение дня ожидается снижение до -3...+2.

В восточных областях

В восточных областях ожидается снег, мокрый снег, на Донбассе с дождем. Местами налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градуса.

Погода в Украине 15 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 16 февраля

В западных областях

В западных регионах Украины возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов, в Карпатах до -15; днем -1...-6 градусов, на Закарпатье 0...+2.

В северных областях

В северных областях Украины местами будет наблюдаться небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11...-16 градусов, днем будет колебаться в пределах -3...-8.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -7...-12 градусов, днем будет колебаться в пределах -1...-6.

На юге Украины

В южной половине страны прогнозируется сухая и прохладная погода. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9 градусов, днем -4...+1.

В восточных областях

В восточных областях осадков не предвидится. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -10...-15 градусов, днем будет колебаться в пределах -4...-9.

Погода в Украине 16 февраля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украину идет опасная погода - стало известно, каким регионам приготовиться. Опасные метеорологические явления ожидаются на территории восьми областей.

Также ранее сообщалось, что Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха. Киев вошел в ТОП-20 городов в мире с самым загрязненным воздухом.

Напомним, Украину атаковал затяжной шторм - влупила почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться и "трясет" страну с новой силой.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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