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Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Ангелина Подвысоцкая
13 февраля 2025, 00:33
47
Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться и "трусит" страну с новой силой.
магнитная буря
Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Еще мощность начала усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря внезапно начала усиливаться 9 февраля. Тогда она ударила с силой почти 7 баллов. На таком же уровне магнитная буря продержалась и на следующий день.

видео дня

Ожидается, что 11 февраля буря опустилась до 5-ти баллов, после чего вновь выросла до почти 7-ми баллов. Ожидается, что 13-14 февраля буря будет на уровне 5-ти баллов, а 15 февраля - трех баллов.

магнитная буря
Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 13 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 21 солнечное пятно.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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