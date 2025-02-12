Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

После незначительного потепления Украину атакует новая волна похолодания.

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Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 13 февраля

Где температура воздуха опустится до -15 градусов

Когда в Украину вернется снег

Погода в Украине 13 февраля будет очень морозной, но сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в четверг немного потеплеет. Но ночью будет сильный мороз - 6-12 градусов мороза. Днем температура воздуха повысится до +4 градусов. В пятницу, 14 февраля, температура воздуха повысится до +6 градусов.

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Однако уже в субботу Украину накроет новое похолодание. Снег также идет в регионы. Он ожидается в пятницу и субботу.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 февраля

В Украине 13 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На территории северо-восточных областей и в Карпатах ожидается туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -9

По данным meteoprog, 13 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -9...-2 градусов.

Погода 13 февраля в Киеве

В Киеве 13 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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