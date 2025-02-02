Зима возвращается: синоптик рассказала, в каких регионах завтра будет -4 и снег

Завтра позначки термометра опустятся нижче нуля.

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Какой будет погода 3 февраля / Фото: ua.depositphotos.com

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Какой будет погода завтра в Украине

В каких регионах ожидается снег и мороз

Зима возвращается из короткого отпуска. В понедельник, 3 февраля, в некоторых регионах погода будет местами морозной и снежной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в понедельник в Украине ночью температура упадет до - 4°C градуса мороза, а днем ожидается от -2...+3 °C.

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"Из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей 3 февраля периодически будет выпадать небольшой снег", - написала Диденко.

На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, умеренный, в западных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Карта погоды / Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 3 февраля

По словам синоптика, в Киеве понедельник будет прохладным, ночью -3...-1°C, днем около нуля. Ожидается небольшой снег, а на дорогах усилится гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Диденко добавила, что в течение недели температура будет колебаться от -3 до -8 градусов ночью, а днем от -3...+2°C.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказывала, что погода в Украине в феврале 2025 года будет в основном солнечной и довольно теплой, как для этого времени года. Небольшие морозы возможны лишь в начале месяца. По ее словам, снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях. На остальной территории Украины снег маловероятен. Если он и выпадет, то быстро растает.

Украинский гидрометцентр сообщал, что в 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале будет колебаться от - 3°C до +2°C, что на 1,5-2°C выше нормы.

Как писал Главред, морозы ударят в Украине - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро начнет существенно снижаться. Часть областей накроют дожди и морось.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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