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В Украину возвращаются дожди и снег: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Ангелина Подвысоцкая
28 января 2025, 19:51
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Погода в Чернигове будет самой холодной 29 января. Температура воздуха там повысится до +8 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине 29 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 29 января
  • Где температура воздуха повысится до +16 градусов
  • Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 28 января будет достаточно теплой, но в некоторых регионах будет дождь и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 ноября в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до +16 градусов. В Карпатах и на Закарпатье может быть мокрый снег, а на территории Волынской и Ровенской областей - дождь.

30 января еще будет теплая погода. Уже с 1 февраля в Украину придет похолодание.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 29 января
Прогноз погоды в Украине 29 января / фото: ventusky

Погода 29 января

В Украине 29 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в западных областях. В то же время в восточных областях ожидается туман. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, на юге и западе страны 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 29 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +6...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+8 градусов.

Погода в Украине на 29 января
Прогноз погоды в Украине 29 января / meteoprog

Погода 29 января в Киеве

В Киеве 29 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве на две недели
Прогноз погоды в Украине 29 января / meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

На 27 января уже в двух областях объявили 3 уровень опасности. В юго-восточных областях ожидается туман. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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