В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

Что известно:
- В Украине будет преобладать сухая и теплая погода
- До конца января в Украине будет очень тепло
Украину накрывает весенняя погода. До конца января будет еще теплее. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В понедельник, 27 января, будет порывистый ветер, но сухо и достаточно тепло. Температура воздуха повысится до +11 градусов, а на территории западных и южных областей - до +13 градусов. Температура воздуха продолжит повышаться, а конец января будет "очень теплым".
В течение 28-30 января температура воздуха может повыситься до +16 градусов.
"Это больше всего касается западных областей, южной части Украины и некоторых районов центральных областей", - написала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.
Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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