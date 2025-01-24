Дождь, мокрый снег и сильный туман: в одной области объявили 3 уровень опасности

Погода в Херсоне будет самой теплой. Температура воздуха там повысится до +10 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 января

Где температура воздуха повысится до +11 градусов

Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 25 января будет туманной, но достаточно теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской области объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

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Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что суббота и воскресенье будут облачными. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха продолжит повышаться до +12 градусов.

Пик самой теплой погоды ожидается 27-29 января. Тогда на юге потеплеет до +15 градусов. Начало следующей недели также будет очень теплым.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: ventusky

Погода 25 января

В Украине 25 января будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег на юге, востоке и Днепропетровщине. Также ожидается туман. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 1-6° тепла; в южных областях и в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 25 января в Украине будет местами теплой. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: meteoprog

Погода 25 января в Киеве

В Киеве 25 января будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но ожидается туман. Ветер в этот день будет южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности из-за тумана. Видимость 200-500 м может осложнить движение транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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