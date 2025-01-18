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Потеплеет до +11 градусов: на Украину надвигаются изменения погоды

Алёна Воронина
18 января 2025, 15:48
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В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.
Погода, птица
Погода в Украине - стало известно, где потеплеет до +11 градусов/ УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких областях Украины существенно потеплеет
  • Какой будет погода в Украине в течение следующих семи дней

Погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

О том, какой будет погода в Украине в ближайшие семь дней, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают "Факты ICTV".

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По ее словам, в выходные, 18 и 19 января, над нашей страной будет преобладать поле повышенного давления, поэтому в субботу в нашем государстве будет пасмурная погода. 18 января на востоке и северо-востоке Украины, а в ночь на 19 января в восточных регионах ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В Карпатах ночью и утром ожидаются туманы. В западных областях на дорогах может быть местами гололедица.

В выходные температура воздуха ночью ожидается на уровне от +3 градусов до -2, в Карпатах -3...-8 градусов, а днем от +0...+6 градусов, на юге до +8.

Погода в Украине 20-22 января

С воскресенья и в течение следующей недели на востоке нашего государства и во многих других регионах ожидается погода с прояснениями, осадки будут минимальны.

"Ветер не будет добавлять дискомфорта, он будет преимущественно северо-западного или западного направления со скоростью до 10 м/с", - рассказала Птуха.

Ночью температура будет колебаться от +3 градусов до -2, а днем составит +1...+6, на Закарпатье, Прикарпатье и в южных регионах до +10.

Во вторник, 21 января, в Украине не ожидается осадков, а 22 января местами возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом - такие осадки могут быть везде, за исключением восточных областей.

Температура воздуха ночью составит от +2 градусов до -4, на побережье морей - +0...+6 градусов. В день температура будет на уровне +2...+8 градусов, на юге Одесской области и в Крыму до +11 градусов.

Консультативный прогноз на 23-27 января

В конце следующей недели, а именно с 23 по 25 января, в нашем государстве ожидается сухая погода. Однако в воскресенье и понедельник, 26-27 января, возможны дожди в западных, северных, а затем и в большинстве регионов Украины.

23-24 января температура ночью будет колебаться от +2 градусов до -4, а днем составит +2...+8 градусов, на юге потеплеет до +11 градусов. С 25 по 27 января прогнозируется повышение температуры на 2-4 градуса.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накрывает антициклон - стало известно, в каких областях ударит +10 градусов. Погода в Украине изменится. Осадков не ожидается, ведь наше государство накроет антициклон. В некоторых областях температура днем будет подниматься до +10 градусов.

Также ранее Главред сообщал, что в Украине скоро ударит +20 градусов - синоптик назвала дату. Резкое потепление накроет Украину уже очень скоро - погода будет нетипичной для зимы.

Напомним, в Украину сунет аномальное потепление - скоро влупит +20 градусов. Погода в Одессе 18 января будет самой теплой. В этот день осадков не будет.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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