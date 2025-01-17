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Украину накрывает антициклон: в каких областях ударит +10 градусов

Алёна Воронина
17 января 2025, 12:05
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Погода в Украине изменится. Осадков не ожидается, ведь нашу страну накроет антициклон. В некоторых областях температура днем будет подниматься до +10 градусов.
Погода, зима
Погода в Украине - Украину накрывает антициклон/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 18 и 19 января
  • Где будет температура воздуха -5 градусов, а где +10

Погода в Украине в выходные, 18 и 19 января, будет достаточно спокойной, теплой и без существенных осадков. Территория нашего государства в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

Существенных осадков не ожидается в большинстве регионов, снежный покров не будет формироваться. Температура воздуха будет на достаточно высоком уровне, особенно в юго-западной части Украины. Отклонение температуры от климатической нормы составит в среднем +4...+7 градусов. Таким прогнозом погоды на выходные поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 18 января

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +2...+7.

В северной части страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +2...+7.

В центральных областях Украины осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет преобладать западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -2...+3 градуса, днем +2...+7.

В южной части страны и в Крыму ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем +3...+8.

В восточных регионах в течение суток местами возможны небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 18 января
Погода в Украине 18 января/ meteoprog

Погода в Украине 19 января

В западных регионах сохранится погода без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман с отложением изморози. Ветер западный, 3-8 м/с, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем +2...+7.

В северных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 градус, днем -1...+4.

В центральной части страны ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6.

В южных областях и в Крыму существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10.

В восточной части Украины местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 градус, днем -1...+4.

Погода в Украине 19 января
Погода в Украине 19 января/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что мокрый снег и дождь накроют часть областей - стало известно, где в Украине будут осадки. Синоптик рассказала, какие области накроют более сильные морозы, а где будут осадки в виде снега и дождя.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует ранняя весна - названа дата резкого потепления. Погода в Украине в феврале будет теплой, рассказал Главреду синоптик Щедрин.

Напомним, шторм сильно затягивается - Украина под атакой мощной магнитной бури. Эта магнитная буря началась еще 7 января.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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