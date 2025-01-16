Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 17 января
- Где будут морозы, а где - мокрый снег и дожди
Погода в Украине в пятницу, 17 января, отметится преимущественно небольшими морозами - температура воздуха не будет отклоняться очень далеко от нуля градусов.
При этом в пятницу, как и в предыдущие дни, будет заметна алогичная термическая особенность - на юге будет холоднее всего ночью, а днем теплее всего. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Так будет и завтра, 17-го января. Ночью холодный пояс температуры воздуха вытянется от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, через, разумеется, южную часть до Приазовья, до юго-востока Украины. Здесь ожидается ночью 0...-4 градуса мороза. На остальной территории - ночные вялые "нули", - рассказала Диденко.
А днем 17-го января, по ее словам, будет наоборот: в самой холодной ночной части (от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, через южную часть до Приазовья, до юго-востока Украины) в течение дня пятницы ожидается самая высокая температура воздуха, +1...+5 градусов, а на остальной территории Украины будут снова 0...+3 градуса.
Также синоптик рассказала, что осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются завтра на левобережье Украины, а на правобережье будет без существенных осадков.
"Характерная особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный ветер! Будьте осторожны", - отметила синоптик.
Погода в Киеве 17 января
В Киеве завтра, 17-го января, будет облачно, без существенных осадков, в течение суток ожидается 0...+2 градуса.
В столице в четверг будет сильный северо-западный ветер.
В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода, отметила синоптик. Ближайшее похолодание, до морозов, ожидается ориентировочно с 23-24 января.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что надвигается антициклон - синоптик рассказала, какой будет погода 16 января в Украине. До конца недели температура воздуха будет оставаться относительно теплой.
Как сообщал ранее Главред, в Украину идут морозы до -10 - синоптики назвали самые холодные дни. После постепенного повышения температуры в ближайшие дни в Украину вернется зима с морозами.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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