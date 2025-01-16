Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Синоптик рассказала, какие области накроют более сильные морозы, а где будут осадки в виде снега и дождя.

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Погода в Украине - мокрый снег и дождь накроют часть областей/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине 17 января

Где будут морозы, а где - мокрый снег и дожди

Погода в Украине в пятницу, 17 января, отметится преимущественно небольшими морозами - температура воздуха не будет отклоняться очень далеко от нуля градусов.

При этом в пятницу, как и в предыдущие дни, будет заметна алогичная термическая особенность - на юге будет холоднее всего ночью, а днем теплее всего. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Так будет и завтра, 17-го января. Ночью холодный пояс температуры воздуха вытянется от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, через, разумеется, южную часть до Приазовья, до юго-востока Украины. Здесь ожидается ночью 0...-4 градуса мороза. На остальной территории - ночные вялые "нули", - рассказала Диденко.

А днем 17-го января, по ее словам, будет наоборот: в самой холодной ночной части (от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, через южную часть до Приазовья, до юго-востока Украины) в течение дня пятницы ожидается самая высокая температура воздуха, +1...+5 градусов, а на остальной территории Украины будут снова 0...+3 градуса.

Также синоптик рассказала, что осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются завтра на левобережье Украины, а на правобережье будет без существенных осадков.

"Характерная особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный ветер! Будьте осторожны", - отметила синоптик.

Погода в Украине 17 января/ meteoprog

Погода в Киеве 17 января

В Киеве завтра, 17-го января, будет облачно, без существенных осадков, в течение суток ожидается 0...+2 градуса.

В столице в четверг будет сильный северо-западный ветер.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода, отметила синоптик. Ближайшее похолодание, до морозов, ожидается ориентировочно с 23-24 января.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что надвигается антициклон - синоптик рассказала, какой будет погода 16 января в Украине. До конца недели температура воздуха будет оставаться относительно теплой.

Как сообщал ранее Главред, в Украину идут морозы до -10 - синоптики назвали самые холодные дни. После постепенного повышения температуры в ближайшие дни в Украину вернется зима с морозами.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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