В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

После постепенного повышения температуры в ближайшие дни в Украину вернется зима с морозами.

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Украину накроет похолодание / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода до конца недели

Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине до конца недели будет относительно теплой как для середины зимы, но уже с 20 января в страну приедет значительное похолодание - столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Как пишет ТСН со ссылкой на синоптика Наталью Птуху, погода на этой неделе в Украине будет достаточно спокойной - резких перепадов не ожидается, но сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей.

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"Если в начале недели это ближе к -3, то в конце все чаще будет до +3. Нынешний небольшой юго-западный ветер со скоростью до 5-10 м/ с посреди недели перейдет в северо-западный. Возможно, ветер тогда немного усилится, но не слишком — до 7-12 м/с", — рассказала она.

Погода на сегодня

16 января в западных областях будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от -2 градусов ночью до +4 днем.

В северных и центральных областях - переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от -1 ночью до +3 днем.

На Юге температура воздуха будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до +4 днем.

В восточных областях ночью -2 градуса, днем +3.

Погода в Украине 16 января / meteo.gov.ua

Погода на завтра

В пятницу, 17 января, в Украине будет тепло, без существенных осадков. Лишь в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь. Возможен туман и слабый гололед.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем +2...+7°С, в Карпатах около 0°С.

Погода в Украине на 17 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 18 января

В Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем +2…+7°С.

Прогноз погоды на 18 января / meteo.gov.ua

Погода на 19 января

В воскресенье в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем -1…+4°С.

Прогноз погоды на 19 января / meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что в течение последней декады января и в феврале температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от -5 до +5 градусов.

Прогноз погоды на 20 января / meteo.gov.ua

Погода в Киеве - прогноз

В январе температура воздуха в Киеве будет превышать климатическую норму, а количество осадков будет умеренным.

Дни с 15 по 18 января будет солнечными, но холодными. Ночью столбики термометров будут опускаться до -9°C.

Когда в Украину придет похолодание

Согласно данным сайта meteofor, с 19 по 25 января ночи будут самыми холодными в этом месяце.

22 декабря температура воздуха может опуститься до -10°C. Дневная температура не будет превышать +2°C.

В конце января синоптики прогнозируют осадки. В частности, 28, 29, 30 и 31 января следует ожидать снег с дождем. Ночью температура воздуха составит от -9°C до -3°C, днем - от -1°C до +3°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 16 января, по всей Украине осадков не прогнозируется, только в Карпатах будет выпадать небольшой мокрый снег.

В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 °C. В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около нуля, днем +1 °C до +3 °C.

Синоптик Владимир Деркач сообщал, что погода в Украине в январе 2025 года будет переменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1...+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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