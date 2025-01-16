Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

Анна Ярославская
16 января 2025, 11:14
437
После постепенного повышения температуры в ближайшие дни в Украину вернется зима с морозами.
Мороз, погода
Украину накроет похолодание / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода до конца недели
  • Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине до конца недели будет относительно теплой как для середины зимы, но уже с 20 января в страну приедет значительное похолодание - столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Как пишет ТСН со ссылкой на синоптика Наталью Птуху, погода на этой неделе в Украине будет достаточно спокойной - резких перепадов не ожидается, но сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей.

видео дня

"Если в начале недели это ближе к -3, то в конце все чаще будет до +3. Нынешний небольшой юго-западный ветер со скоростью до 5-10 м/ с посреди недели перейдет в северо-западный. Возможно, ветер тогда немного усилится, но не слишком — до 7-12 м/с", — рассказала она.

Погода на сегодня

16 января в западных областях будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от -2 градусов ночью до +4 днем.

В северных и центральных областях - переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от -1 ночью до +3 днем.

На Юге температура воздуха будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до +4 днем.

В восточных областях ночью -2 градуса, днем +3.

Погода в Украине 16 января
Погода в Украине 16 января / meteo.gov.ua

Погода на завтра

В пятницу, 17 января, в Украине будет тепло, без существенных осадков. Лишь в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь. Возможен туман и слабый гололед.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем +2...+7°С, в Карпатах около 0°С.

Погода в Украине на 17 января
Погода в Украине на 17 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 18 января

В Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем +2…+7°С.

Прогноз погоды на 18 января
Прогноз погоды на 18 января / meteo.gov.ua

Погода на 19 января

В воскресенье в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем -1…+4°С.

Прогноз погоды на 19 января
Прогноз погоды на 19 января / meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что в течение последней декады января и в феврале температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от -5 до +5 градусов.

Прогноз погоды на 20 января
Прогноз погоды на 20 января / meteo.gov.ua

Погода в Киеве - прогноз

В январе температура воздуха в Киеве будет превышать климатическую норму, а количество осадков будет умеренным.

Дни с 15 по 18 января будет солнечными, но холодными. Ночью столбики термометров будут опускаться до -9°C.

Когда в Украину придет похолодание

Согласно данным сайта meteofor, с 19 по 25 января ночи будут самыми холодными в этом месяце.

22 декабря температура воздуха может опуститься до -10°C. Дневная температура не будет превышать +2°C.

В конце января синоптики прогнозируют осадки. В частности, 28, 29, 30 и 31 января следует ожидать снег с дождем. Ночью температура воздуха составит от -9°C до -3°C, днем - от -1°C до +3°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 16 января, по всей Украине осадков не прогнозируется, только в Карпатах будет выпадать небольшой мокрый снег.

В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 °C. В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около нуля, днем +1 °C до +3 °C.

Синоптик Владимир Деркач сообщал, что погода в Украине в январе 2025 года будет переменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1...+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:40Синоптик
Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:24Мир
Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

12:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Последние новости

12:40

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:24

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:05

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

11:54

Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

11:53

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
11:52

Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

11:45

"Ему нравится Путин": как симпатия Трампа к диктатору РФ заденет Украину - ЯгунВидео

11:42

В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова в очередной раз унизила отца-путиниста

Реклама
11:17

Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минутВидео

11:14

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

11:07

"Россияне в панике отступают": ВСУ заходят в тыл врага на Курщине - Ягун

11:01

"Тушка Путин покинет мир": эксперт о сценарии Лукашенко на выборах в БеларусиВидео

10:55

Шаг вправо, шаг влево - скандал: самые ревнивые знаки зодиака

10:54

"Беженец": беглец Иван Дорн объединился с россиянами и попал в скандал

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 января (обновляется)

10:19

Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе будут действовать графикиВидео

10:03

Один из мобильных операторов повышает цены: когда и насколько подорожают услуги

09:46

"Напоминает клетку людоедов": Ксения Мишина рассказала об увольнении с ТЕТ

09:18

Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария

Реклама
09:08

Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

08:29

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

08:10

Купянское направление: как продвигается фронтмнение

08:02

"Мы все хорошо помним": известный ведущий рассказал, что ждет беглеца Потапа

07:40

В прощальной речи в Белом доме Байден упомянул Украину: что сказал

07:10

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

06:49

Кольцо сжимается: военные РФ оккупировали Нескучное на Донбассе

06:10

Путин ошалел от безнаказанностимнение

05:42

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

04:53

Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

04:30

Зачем на авто пожарных и скорой помощи вешают цепи: интересный ответ

03:54

"Сумасшедшие могут сделать что угодно": применит ли РФ ядерку в 2025 годуВидео

03:31

Почему люди вздрагивают во сне: врач раскрыл секрет

03:03

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицыВидео

02:00

Больше не малыши: Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями

01:52

IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек

01:30

"Дай лапу, друг": как научить любимого кота трюку "дай пять"

01:20

Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

00:30

"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

Реклама
00:28

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебазаВидео

00:10

Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

15 января, среда
23:47

Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

23:19

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

23:17

Без кокетства и фильтров: популярная актриса показала живот после вторых родов

22:34

Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

22:28

Каковы настроения в Беларуси накануне выборов?мнение

22:16

"Защищает воров и преступников": Марченко призвал отменить банковскую тайну

22:03

Орбакайте показала высокого мужа-красавца

22:00

"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять