В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

Вы узнаете:
- Какой будет погода до конца недели
- Когда в Украину придет похолодание
Погода в Украине до конца недели будет относительно теплой как для середины зимы, но уже с 20 января в страну приедет значительное похолодание - столбики термометров опустятся до -10 градусов.
Как пишет ТСН со ссылкой на синоптика Наталью Птуху, погода на этой неделе в Украине будет достаточно спокойной - резких перепадов не ожидается, но сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей.
"Если в начале недели это ближе к -3, то в конце все чаще будет до +3. Нынешний небольшой юго-западный ветер со скоростью до 5-10 м/ с посреди недели перейдет в северо-западный. Возможно, ветер тогда немного усилится, но не слишком — до 7-12 м/с", — рассказала она.
Погода на сегодня
16 января в западных областях будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от -2 градусов ночью до +4 днем.
В северных и центральных областях - переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от -1 ночью до +3 днем.
На Юге температура воздуха будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до +4 днем.
В восточных областях ночью -2 градуса, днем +3.
Погода на завтра
В пятницу, 17 января, в Украине будет тепло, без существенных осадков. Лишь в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь. Возможен туман и слабый гололед.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем +2...+7°С, в Карпатах около 0°С.
Погода в Украине 18 января
В Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем +2…+7°С.
Погода на 19 января
В воскресенье в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем -1…+4°С.
Синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что в течение последней декады января и в феврале температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от -5 до +5 градусов.
Погода в Киеве - прогноз
В январе температура воздуха в Киеве будет превышать климатическую норму, а количество осадков будет умеренным.
Дни с 15 по 18 января будет солнечными, но холодными. Ночью столбики термометров будут опускаться до -9°C.
Когда в Украину придет похолодание
Согласно данным сайта meteofor, с 19 по 25 января ночи будут самыми холодными в этом месяце.
22 декабря температура воздуха может опуститься до -10°C. Дневная температура не будет превышать +2°C.
В конце января синоптики прогнозируют осадки. В частности, 28, 29, 30 и 31 января следует ожидать снег с дождем. Ночью температура воздуха составит от -9°C до -3°C, днем - от -1°C до +3°C.
Погода в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 16 января, по всей Украине осадков не прогнозируется, только в Карпатах будет выпадать небольшой мокрый снег.
В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 °C. В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около нуля, днем +1 °C до +3 °C.
Синоптик Владимир Деркач сообщал, что погода в Украине в январе 2025 года будет переменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит.
Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1...+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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